BYD vendeu quase 1.000 veículos no Brasil em ação de vendas Marca comemora números e lidera mercado de elétricos no país

Alto contraste

A+

A-

No último sábado 312 unidades do Dolphin Mini foram vendidas No último sábado 312 unidades do Dolphin Mini foram vendidas (BYD/Divulgação)

A BYD promoveu no último sábado dia 23 uma ação de vendas em sua rede de concessionários e bateu o recorde de 963 carros vendidos sendo a maioria elétricos.

LANÇAMENTO BYD DOLPHIN MINI DECEPCIONOU? vai tirar clientes do Onix, HB20 e Polo 1.0 turbo? Veja o vídeo!

Durante o Mega Electric Day realizado no último sábado 312 unidades do Dolphin Mini foram vendidas enquanto o Dolphin emplacou 256 unidades. O Song Plus, único híbrido dos produtos da marca vendeu 248 unidades. Também foram vendidas unidades do Seal (66), Yuan Plus (46) e Dolphin Plus (35).

BYD celebrou na China a marca de 7 milhões de veículos produzidos BYD celebrou na China a marca de 7 milhões de veículos produzidos (BYD/Divulgação)

Enquanto chega a marca de 963 veículos vendidos em um dia no Brasil, a BYD celebrou na China a marca de 7 milhões de veículos produzidos.