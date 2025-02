Carro da Geely que pode chegar ao Brasil ultrapassa BYD Dolphin nas vendas Geely Geome tem preço acessível e emplaca mais do que o dobro dos rivais Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/02/2025 - 09h00 (Atualizado em 27/02/2025 - 09h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Geely/Divulgação

A Geely celebrou nesta semana a marca de 100.000 unidades vendidas do Geome Xingyuan, concorrente do BYD Dolphin na China. Com essa marca, o compacto da Geely que recentemente confirmou a operação de produção no Brasil em parceria com a Renault, se tornou o veículo elétrico mais vendido da China. Em um mês foram 28.146 unidades vendidas na China.

Geely/Divulgação

O Geely Geome ultrapassou o Wuling Bingo que vendeu 11.746 unidades e o BYD Dolphin 10.157 unidades. De porte compacto, o Geely Geome Xingyuan tem 4,13m de comprimento, 1,80m de largura e 1,57m de altura com 2,65m de entre eixos. Na dianteira o porta-objeto sob o capô tem 70 litros e o porta malas conta com 375 litros.

Geely/Divulgação

Vendido em cinco versões, o compacto tem foco no público jovem e é oferecido em cores diferentes como “arroz baunilha” que é um branco perolizado, verde-claro, rosa pink e branco leite entre outras.

Geely/Divulgação

Feito para as cidades, o Geely Geome tem motor de 78cv ou 114cv com baterias de 30 ou 40kwh capazes de uma autonomia de 310 ou 410km por recarga. A velocidade é limitada a 135km/h.

‌



Geely/Divulgação

Por dentro o perfil é bem parecido com o de outros carros chineses com multimídia grande de 14,6” do tipo flutuante com painel de digital de 8,8” em LCD.

A multimídia tem sistema de comando de voz, conexão com smartphone e controles de navegação e climatização pela tela. O preço do Geely Geome parte de US$ 9,6 mil e chega a US$ 13,6 mil, o que corresponde a R$ 55,6 mil a R$ 80 mil em conversão direta.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.