Chefão da Ram quer nova minivan para recuperar vendas da marca Minivan da Ram com preço baixo pode estar nos planos da marca da Stellantis Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/01/2025 - 11h00 (Atualizado em 25/01/2025 - 11h00 )

Ram/Divulgação

Tim Kuniskis é o CEO da Ram e tem dado sinais de descontentamento com a estratégia anterior da Stellantis para as marcas do grupo nos Estados Unidos. Depois de falar sobre uma nova picape que chegará em 2027 para a linha Ram, Kuniskis diz que deseja uma nova minivan para a divisão Dodge Chrysler.

Dodge/Reprodução FCA US LLC

Só no caso da Ram as vendas de picapes despencaram 19% no ano passado, caindo para 439.039 unidades, mas a marca está de olho em um salvador improvável: uma van de passageiros. Esse tipo de produto tem grande demanda e somente a Chrysler oferece uma resposta com a Pacífica e a Voyager. Mas Kuniskis na parece contente.

Dodge/Reprodução

As vendas da Pacifica caíram 11% no ano passado, para 107.356 unidades, mas ainda superaram concorrentes como a Honda Odyssey (80.293), Toyota Sienna (75.037) e Kia Carnival (49.726).

Esses números não são positivos, mas Kuniskis deu pistas de um possível novo produto familiar e mais acessível que a Chrysler Pacifica e Voyager. Como referência a Dodge Grand Caravan foi o veículo mais vendido da Dodge em 2018 e 2019 com mais de 120.000 unidades por ano.

Marcos Camargo Jr. 18.10.2024

Embora os dias de glória das minivans estejam no retrovisor, Kuniskis disse em uma entrevista ao site Automotive News que quer uma van de passageiros e preço mais baixo nos Estados Unidos. O modelo mais próximo que a empresa tem atualmente é o ProMaster, voltado para o mercado comercial, que começa em US$ 44.960 e vem com dois assentos de série. Ou seja, de acessível não tem nada e o porte de van afasta potenciais compradores pessoa física.

Marcos Camargo Jr. 18.10.2024

Conforme a entrevista o CEO deu indícios de que a RAM pode ter sua própria van de passageiros além da picape compacta que para o público norte-americano corresponde a uma Ford Ranger por exemplo ou Chevrolet Colorado, Nissan Frontier e Toyota Tacoma. Kuniskis sugeriu que a acessibilidade é uma prioridade, pois ele quer mais picapes abaixo de US$ 50.000 para ganhar volume diante do consumidor.

O executivo também comentou sobre a possibilidade de trazer o Hemi de volta. Embora tenha reconhecido que a marca pode estar perdendo vendas devido à falta de um V8, ainda é cedo para dizer, já que ele sugeriu que parte do problema pode ser o marketing ou o preço. A conferir.

