Stellantis confirma: RAM terá nova picape média em 2027 Novidade foi confirmada pelo executivo da Ram que não deu mais detalhes sobre o projeto Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/01/2025 - 10h00 (Atualizado em 24/01/2025 - 10h00 )

O crescimento da RAM, marca de picapes do grupo Stellantis em países latinoamericanos nos últimos anos. O novo CEO da RAM, Tim Kuniskis, admitiu que há pelo menos um ano o time de engenharia da marca está desenvolvendo uma picape média com foco inicialmente nos Estados Unidos. Kuniskis deu uma entrevista ao site Motor1.com onde comentou sobre a novidade.

Foi apenas uma confirmação do executivo pois o sindicato UAW já havia divulgado que a Stellantis está desenvolvendo essa nova picape que será feita em Belvidere, região de Chicago, estado de Illinois.

Kuniskis não deu detalhes a respeito do projeto o que deixa no quais seriam os caminhos a seguir. A nova picape da Ram já está confirmada para os Estados Unidos mas existem também novos planos para a América do Sul. Isso porque a Fiat está deslocando a produção da Titano do Uruguai para a Argentina e pode usar o projeto da Changan/Peugeot para uma picape com logotipo da Ram como já fez – com sucesso – com a Rampage, derivada da Toro usando a plataforma Small Wide.

