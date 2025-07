Chevrolet Tracker 100 anos: ponto a ponto da nova versão do SUV compacto Conheça ao vivo a série de 1.000 unidades do Tracker baseado na versão Premier Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/07/2025 - 12h00 (Atualizado em 15/07/2025 - 12h00 ) twitter

Chevrolet Tracker 2026 Marcos Camargo Jr 15.07.2025

A renovação do Chevrolet Tracker trouxe consigo inúmeras novidades para o SUV compacto. Mantendo a geração e a motorização, a GM mudou o design, recalibrou os motores 1.0 e 1.2 turbo, mudou a multimídia e o painel entre outros detalhes. E no evento de lançamento a marca apresentou o Tracker 100 anos, primeiro modelo de série especial alusiva ao centenário da marca no pais.

Chevrolet Tracker 2026 Marcos Camargo Jr 15.07.2025

Mas quais são as novidades?

O Tracker 100 anos é baseado na versão Premier topo de linha e traz como destaque a cor Azul Noronha, de tom claro e perolizado. Essa cor segue pela carroceria e também no retrovisor.

Chevrolet Tracker 2026 Marcos Camargo Jr 15.07.2025

Por fora as rodas aro 17 tem desenho exclusivo na cor cinza e também detalhes na mesma cor que seguem pelo pára-choque dianteiro. Há um emblema de “100 anos” aplicado na tampa do porta malas e na coluna B.

Chevrolet Tracker 2026 Marcos Camargo Jr 15.07.2025

Por dentro o Tracker 100 anos mantém o perfil da versão Premier mas sem apliques na cor cinza claro. Há detalhes na cor cinza claro no revestimento do painel e uma costura azulada no acabamento.

Chevrolet Tracker 2026 Marcos Camargo Jr 15.07.2025

Ainda na parte interna há um tapete com costura alusiva aos 100 anos e uma soleira com traços da silhueta de um Chevrolet 1925 e um Opala cupê.

Chevrolet Tracker 2026 Marcos Camargo Jr 15.07.2025

Serão apenas 1.000 unidades da série especial unicamente no tom azul. A GM admite que a cor pode até ser incorporada no portfólio do Chevrolet Tracker 2026 mas sem os detalhes da série limitada.

Chevrolet Tracker 2026 Marcos Camargo Jr 15.07.2025

A motorização segue a recalibração do conhecido motor 1.2 turbo com 139/141cv e 22,9kgfm de torque com câmbio automático de seis velocidades. A máxima é de 184km/h e o 0-100km/h em 10,6s.

Chevrolet Tracker 2026 Marcos Camargo Jr 15.07.2025

Entre os itens de série estão alerta de ponto cego, alerta e frenagem automáticos, seis airbags, multimídia de 11 polegadas e painel de 8 polegadas entre outros da linha Premier.

Chevrolet Tracker 2026 Marcos Camargo Jr 15.07.2025

O preço é R$ 190,5 mil, equivalente ao da Premier porém com acabamento específico para a versão.

LANÇAMENTO: novo CHEVROLET TRACKER 100 anos (série especial baseada na Premier 1.2 turbo). VEJA O VÍDEO!

