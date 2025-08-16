Chevrolet revela segundo conceito do Corvette Superesportivo deve ter motor elétrico mas irá conviver com o C8 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 16/08/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chevrolet Corvette Chevrolet/Divulgação

A Chevrolet apresentou o segundo veículo-conceito do Corvette, desenvolvido pelo estúdio Advanced Design, em Pasadena (EUA). A série de protótipos tem como objetivo explorar a futura linguagem visual global da marca.

Chevrolet Corvette Chevrolet/Divulgação

Entre os destaques está o teto removível, que permite configurar o carro como cupê ou em versão aberta de pista, sem para-brisa. O conceito também traz bitolas mais largas e cabine estreita, reforçando a proposta esportiva.

No interior, o painel convencional dá lugar a um head-up display com realidade aumentada, pensado para auxiliar o condutor em velocidades elevadas. Os bancos contam com cintos de seis pontos, reforçando o caráter de uso em pista.

‌



Chevrolet Corvette Chevrolet/Divulgação

A estrutura foi concebida com monocoque de fibra de carbono, assoalho aerodinâmico, aerofólio ativo e freio aerodinâmico. As rodas são de 21 polegadas na dianteira e 22 na traseira.

Chevrolet Corvette Chevrolet/Divulgação

A Chevrolet não divulgou detalhes mecânicos, mas a expectativa é de que o conceito seja 100% elétrico. A marca confirmou ainda que apresentará um terceiro conceito do Corvette até o fim do ano. Outra informação é que esse Corvette elétrico deve conviver com a oitava geração a combustão.

‌



NOVO CORVETTE E-RAY É HÍBRIDO E V8: andei com esse supercarro e fiquei IMPRESSIONADO! VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.