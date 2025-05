Chevrolet vende Montana com descontos para acelerar vendas Picape tem descontos em quase todos os modelos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/05/2025 - 10h30 (Atualizado em 07/05/2025 - 10h30 ) twitter

Chevrolet/Divulgação

A rede de concessionários Chevrolet vem fazendo de tudo para acelerar as vendas da Montana. No acumulado de 2025 a picape compacta vendeu 4.865 unidades, menos que a metade da Fia Toro (10.727 unidades) e e menos também que a Ram Rampage (5.259 unidades). Por isso a GM está oferecendo descontos e bonificações para vender a Montana no mercado. Há descontos para clientes com CNPJ e ainda abatimentos na rede que vão de R$ 7 a R$ 10 mil conforme o R7-Autos Carros apurou.

Chevrolet Montana RS tem preço revelado; veja equipamentos e motorização Chevrolet/Divulgação

A Montana LT de R$ 152.790 no varejo cai para R$ 140.566 para quem tem CNPJ, desconto de R$ 12 mil. A Montana LTZ de R$ 164.690 tem preço reduzido para R$ 151.579 com o desconto, menos R$ 13 mil. Ja a Montana Premier topo de linha que tem preço anunciado de R$ 176.590 cai para R$ 163.334, desconto superior aos R$ 13 mil.

Novas texturas e painel integrado são as marcas da nova Montana em relação ao Chevrolet Tracker

A rede de concessionários Carrera está oferendo descontos de até R$ 10 mil para a versão premier e R$ 7 mil mas demais. A Nova Chevrolet oferece bônus na venda com negociação do carro usado e financiamento com juros reduzidos.

Chevrolet inicia pré-venda da Montana no Brasil Chevrolet/Divulgação

O motor da Chevrolet Montana é sempre o 1.2 Ecotec turbo flex de 132/133cv e até 21,4kgfm de torque com câmbio automático de seis velocidades. A partir desse ano a GM irá incluir injeção direta de combustível em seus produtos mas essa alteração ainda não está valendo e deve ser aplicada aos modelos 2026.

