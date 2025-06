Citroën oferece descontos de até R$ 22 mil em junho: veja os modelos Do C3 ao Basalt; quase todas as versões tem descontos até o dia 03 de julho Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/06/2025 - 10h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Citroën C3 e Aircross recebem mudanças na linha 2025/25 (Citroën Stellantis Divulgação)

A Citroën anunciou uma ação especial de venda até o dia 03 de julho com descontos de até R$ 22 mil para a linha C3, Aircross e Basalt com condições especiais para o público PCD e financiamento sem entrada. Confira os preços de cada versão.

Citroën C3 e Aircross recebem mudanças na linha 2025/25 (Citroën Stellantis Divulgação)

O Citroën Aircross Feel Pack 7 conta com R$ 22,2 mil de desconto e está por R$ 123.990 com usado na troca e taxa zero. Para a mesma versão, adicional às isenções fiscais para o público PCD o Aircross sai com desconto de 16% no preço público. Já a versão topo de gama, Citroën Aircross Shine 7 tem R$ 19.200 de desconto, sai por R$ 126.490 com taxa zero e bônus de R$ 6 mil na troca do usado.

Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

As versões Citroën Aircross de 5 lugares contam com até R$ 15.610 de desconto. Entre os itens de série além do motor T200 de até 130 cv, câmbio automático CVT de sete marchas e painel de instrumentos TFT 7″, o carro tem ar-condicionado automático e digital bem como multimídia de 10 polegadas.

Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

O Citroën C3 Live Pack 1.0 com transmissão manual tem preço público de R$ 79.790 à vista ou 0% de entrada com financiamento em 48 meses. Já a versão Citroën C3 Feel 1.0, equipada com câmbio manual, sai com desconto de R$ 12.610, por R$ 79.790 com usado na troca e taxa de 0,99% com a possibilidade de financiamento em 48 parcelas.

‌



Citroën/Divulgação

O Citroën Basalt na versão Feel 1.0 Turbo, com câmbio automático, sai de R$ 118.290 por R$ 104.490, mais bônus de até R$ 3 mil na troca do Citroën seminovo. Já a topo de linha, Shine, está com desconto de R$ 11.510 – de R$ 122.100 por R$ 110.590, mais bônus de até R$ 3 mil na troca do Citroën seminovo.

Citroën/Divugalção Citroën/Divugalção

Além dos 3 anos de garantia a Citroën ainda oferece a chamada “Garantia Adicional” que é uma prorrogação de 12 meses ou 24 meses, desde que o veículo esteja dentro do limite de 60 mil quilômetros rodados e que esteja dentro da garantia de fábrica.

‌



NOVO CITROËN C3 AIRCROSS SHINE 5 lugares de R$ 129,9 mil: ANTI-SPIN custa pouco mas é SIMPLES DEMAIS. VEJA O VÍDEO!





✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.