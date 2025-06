Como a Cadillac quer se tornar líder em elétricos de luxo até 2030 Marca de luxo da GM deve chegar com dois produtos e duas lojas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/06/2025 - 02h00 ) twitter

A Cadillac é uma marca centenária da General Motors em 1909 que construiu sua imagem a partir dos veículos de luxo. Com auge entre os anos 1950 e 1970 a Cadillac era sinônimo de carro de luxo norte americano concorrente da Lincoln mas envelheceu com o tempo e teve altos e baixos ao longo dos anos. Agora a divisão de luxo do grupo General Motors quer alcançar a liderança nas vendas de veículos elétricos Premium até o final da década. Como fazer isso?

Desde 2015 a GM voltou a investir na Cadillac que hoje se dedica a um portfólio eletrificado (ainda que tenha modelos a combustão) e prepara uma nova fase de expansão global. Como fruto dessa estratégia, mercados como o brasileiro devem receber a marca no próximo ano e da mesma forma a Cadillac estará na Fórmula 1 como uma estratégia de marketing.

Com base na plataforma ULTIUM, a Cadillac é a primeira marca a receber as últimas soluções em tecnologia do grupo. O sistema Super Cruise por exemplo está disponível primeiro nos modelos da divisão de luxo. A partir dessa base foram feitos novos produtos especialmente SUvs enquanto os modelos a combustão vão saindo de cena aos poucos.

O R7-Autos Carros visitou a Cadillac House, um espaco luxuoso de experiência e customização que conta com um Cadillac Lyriq no showroom e outros dois clássicos históricos: Cadillac V16 1934 e o lendário Eldorado Brougham de 1957. O Lyriq é o máximo de sofisticação e customizar ação sobre rodas em matéria de carros elétricos. É possível customizar absolutamente tudo das cores ao acabamento, o tecido e os itens utilizados no interior e até a produção de algum item inédito que ficará a cargo de uma equipe de engenharia especialmente dedicada. Assim o Lyriq que não será nenhum modelo de volume ajuda a vender a ideia de sofisticação.

O portfólio da Cadillac em 2025 tem modelos como o sedã CT4 e CT5 bem como a linha Escalade sempre com motor V8 6,2 litros de 668cv e a linha de elétricos que vai ganhando tração. Ao todo são 8 modelos: do Optic ao Celestiq.

Agora a Cadillac reforça a comunicação com foco em luxo e também tecnologia diferenciando-se pela tradição de marcas chinesas que também estudam a entrada no mercado nacional como a AVATR, DENZA (BYD) e as que já atuam como a Zeekr (grupo Geely). Há pouco tempo para que a marca alcance a liderança desejada. Mas a estratégia bem desenhada, o Portfolio de produtos completo e a tecnologia disponível nos veículos poderá satisfazer o mais exigente nível de sofisticação em matéria de veículos elétricos.

