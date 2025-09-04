Como limpar os vidros do carro? Veja o passo a passo
Uso de álcool e panos velhos podem manchar os vidros: veja como limpar de forma fácil em casa
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Além de lavar o veículo, um dos procedimentos que deixa muita gente em dúvida é a limpeza dos vidros. Há tantos produtos para fazer a limpeza dessa superfície que muita gente ainda tem dúvida. Como fazer para deixar o vidro sem manchas? O R7-Autos Carros traz um passo a passo bem simplificado.
Limpeza à sombra
O maior erro na hora de limpar o veículo é fazer isso sob o sol. Os vidros podem manchar com muito mais facilidade sob o sol, então, para começar, o carro precisa estar estacionado na sombra e com a carroceria fria.
Quais produtos usar?
Há muitos produtos para fazer a limpeza dos vidros. Alguns são à base de água e outros com etanol. O ideal é usar pano de microfibra bem felpuda, evitando panos como flanelas, e muito menos panos sujos usados para outras finalidades.
Como limpar os vidros?
Usar um limpa vidros é uma opção. É possível limpar os vidros apenas com pano úmido com um pouco de detergente neutro e um pouco de álcool. Mas para limpar os vidros basta um pano úmido e outro seco bem limpo. Jamais deixe o sabão secar sobre o vidro.
Se o vidro estiver muito manchado, o ideal é lavar com água corrente na parte externa. Por dentro pode-se usar um pano úmido com sabão neutro e esfregar sobre o vidro passando microfibra na sequência.
Evite fórmulas mágicas como produtos que prometem a limpeza em uma só etapa, pois geralmente eles contêm muito álcool e podem manchar. Soluções como jornais e panos muito secos que podem soltar fibras, bem como misturas de produtos que podem manchar de forma definitiva a superfície.
LANÇAMENTO LINHA CITROËN C3, BASALT E AIRCROSS 2026 (preços e versões). Gostou ? Deixe seu like!
✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp