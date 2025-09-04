Como limpar os vidros do carro? Veja o passo a passo Uso de álcool e panos velhos podem manchar os vidros: veja como limpar de forma fácil em casa Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Realizar a limpeza dos vidros do carro à sombra para evitar manchas.

Utilizar produtos adequados, como limpa vidros, ou uma mistura de detergente neutro e álcool.

Limpar com pano de microfibra, evitando panos sujos ou de flanela.

Evitar soluções que prometem limpeza em uma só etapa, pois podem danificar os vidros. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Como limpar os vidros do carro? Veja o passo a passo Freepik/Divulgação

Além de lavar o veículo, um dos procedimentos que deixa muita gente em dúvida é a limpeza dos vidros. Há tantos produtos para fazer a limpeza dessa superfície que muita gente ainda tem dúvida. Como fazer para deixar o vidro sem manchas? O R7-Autos Carros traz um passo a passo bem simplificado.

Como limpar os vidros do carro? Veja o passo a passo Freepik/Divulgação

Limpeza à sombra

O maior erro na hora de limpar o veículo é fazer isso sob o sol. Os vidros podem manchar com muito mais facilidade sob o sol, então, para começar, o carro precisa estar estacionado na sombra e com a carroceria fria.

Como limpar os vidros do carro? Veja o passo a passo Freepik/Divulgação

Quais produtos usar?

Há muitos produtos para fazer a limpeza dos vidros. Alguns são à base de água e outros com etanol. O ideal é usar pano de microfibra bem felpuda, evitando panos como flanelas, e muito menos panos sujos usados para outras finalidades.

Como limpar os vidros do carro? Veja o passo a passo Freepik/Divulgação

Como limpar os vidros?

Usar um limpa vidros é uma opção. É possível limpar os vidros apenas com pano úmido com um pouco de detergente neutro e um pouco de álcool. Mas para limpar os vidros basta um pano úmido e outro seco bem limpo. Jamais deixe o sabão secar sobre o vidro.

‌



Como limpar os vidros do carro? Veja o passo a passo Freepik/Divulgação

Se o vidro estiver muito manchado, o ideal é lavar com água corrente na parte externa. Por dentro pode-se usar um pano úmido com sabão neutro e esfregar sobre o vidro passando microfibra na sequência.

Como limpar os vidros do carro? Veja o passo a passo Freepik/Divulgação

Evite fórmulas mágicas como produtos que prometem a limpeza em uma só etapa, pois geralmente eles contêm muito álcool e podem manchar. Soluções como jornais e panos muito secos que podem soltar fibras, bem como misturas de produtos que podem manchar de forma definitiva a superfície.

‌



