Como usar melhor o ar quente do carro no inverno Saber ligar e desligar bem como manter o sistema funcionando ajuda a preservar o veículo e a saúde Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 02h00 )

Freepik/Reprodução

Com a chegada do outono e inverno as temperaturas ficam mais frias no Brasil especialmente no Sul, Sudeste e também no Centro Oeste. No entanto, por ser um país tropical, muitos motoristas do Brasil esquecem de um item muito importante e muito usado em países de clima frio: o ar quente.

Freepik/Reprodução

Assim, é muito comum que o motorista lembre do ar quente apenas no momento do uso e faz uma utilização inadequada desse item.

Como funciona o ar quente do carro?

É bem simples. O sistema de arrefecimento do carro (com o radiador e as mangueiras que circulam água pelo motor) absorve e circula o calor gerado pelo motor. Um dispositivo no motor faz a troca do calor entre o líquido do arrefecimento e o ar e por meio de um ventilador força o ar para a cabine do veículo.

Freepik/Reprodução

Manutenção

Para fazer a manutenção é preciso em primeiro lugar revisar o sistema de arrefecimento do carro. Verificar a validade do fluido de arrefecimento, as mangueiras e dutos e analisar a temperatura do motor é importante. Além disso a troca do filtro de ar e cabine também são recomendados

Freepik/Reprodução

Cuidados com a saúde

É importante lembrar que o ar quente deve ser usado com muita parcimônia. O ideal é manter no máximo a temperatura ambiente de 22 a 23 graus e lembrar de desligar a ventilação bem antes de terminar a viagem. O correto é desligar o mecanismo alguns quilômetros antes do destino para equilibrar a temperatura evitando o choque térmico que pode ser prejudicial para a saúde.

