Confirmado: Boreal é nome do SUV médio da Renault Modelo será lançado no mercado brasileiro ainda neste ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/04/2025 - 14h46 (Atualizado em 28/04/2025 - 15h04 )

Renault Boreal Renault/Divulgação

A Renault confirmou o nome Boreal para seu novo SUV médio, que será vendido acima do Kardian e Duster. Além disso, o rival do Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos e Chevrolet Equinox, será lançado ainda neste ano.

Renault Rafale aposta em versão híbrida para brigar com Fastback Renault/Divulgação

Claro, junto ao nome a marca divulgou um teaser da traseira do modelo, que não mostra muito do SUV, que deve casar elementos do Rafale e Bigster, ambos vendidos no mercado Europeu.

Renault Rafale mede 4,71 metros de comprimento Renault/Divulgação

Ademais, a novidade de ter lugar para sete passageiros e medir 4,57 m de comprimento e 2,70 m de entre-eixos.

Dacia Bigster mostra como pode ser um SUV híbrido da Renault Renault/Divulgação

Em relação à motorização, o Renault Boreal deve ser equipado com motor 1.3 TCe, da Horse, que entrega até 170 cv. Esse conjunto também deve ganhar sistema híbrido, fazendo que o SUV brigue com os chineses GWM Haval H6 e BYD Song Plus.

‌



