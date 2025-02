Corolla Cross 2026: versões, itens de série e preços SUV médio mudou a oferta de itens de série e ficou mais caro: veja o preço de cada versão Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/01/2025 - 20h00 (Atualizado em 20/01/2025 - 20h00 ) twitter

A Toyota anunciou os novos preços e conteúdos das versões do Corolla Cross que já foi anunciado como modelo 2026. O SUV vice-líder de vendas no segmento médio tem preços a partir de R$ 170.790 na versão XR a combustão com motor 2.0 flex e chega aos R$ 215.990 na topo de linha XRX Hybrid.

Testes: Corolla Cross XRX Hybrid é pura razão para enfrentar concorrentes

As principais mudanças que podem ser vistas nessa matéria são multimídia de 10 polegadas, opção de 10 anos de garantia e maior conectividade com aplicativo e serviços remotos sob demanda.

Corolla Cross 2026: mais equipado e com opção de 10 anos de garantia (Toyota Divulgação)

Os motores também não mudam no Toyota Corolla Cross 2026. As versões XR, XRE, XRX e GR-Sport tem motor 2.0 flex Dynamic Force aspirado de 169/175 cv de potência e 20kgfm de torque associado ao câmbio automático CVT que simula 10 marchas. A versão XRX Hybrid traz motor 1.8 aspirado flex de 101 cv e 14kgfm de torque combinado com o motor elétrico de 72 cv. A potência combinanda é de 122cv de potência.

Corolla Cross 2026: mais equipado e com opção de 10 anos de garantia (Toyota Divulgação)

Corolla Cross XR 2.0L – R$ 170.790*

‌



Corolla Cross XRE 2.0L – R$ 183.990

Corolla Cross XRX 2.0L – R$ 197.590

‌



Corolla Cross GR-Sport 2.0L – R$ 206.490

Corolla Cross XRX Hybrid Premium – R$ 215.990

‌



*Preço público sem desconto de 18% para versão XR 2.0L nas vendas Small Business (PCD, Táxi, Produtor Rural e Pequenas Frotas) e sem considerar isenções adicionais para categorias PCD e Táxi.

Corolla Cross 2026: mais equipado e com opção de 10 anos de garantia (Toyota Divulgação)

Confira os conteúdos de cada versão do Corolla Cross 2026

Corolla Cross XR 2.0 - 7 airbags, ACC, freio de estacionamento eletrônico, farol de LED, painel de instrumentos de 7″, central multimídia de 10″ com Android Auto e Apple CarPlay, ar digital com saídas traseiras, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, frenagem autônoma de emergência, volante multifuncional revestido em couro, assistente de mudança de faixa, controles de estabilidade e tração, câmera de ré, direção elétrica, alarme, trio elétrico, rodas de 17”;

Corolla Cross 2026: mais equipado e com opção de 10 anos de garantia (Toyota Divulgação)

Corolla Cross XRE 2.0 - Itens da versão XR + painel digital de 12,3″, chave presencial, carregador por indução, lanternas de LED, partida por botão, lanternas de LED, bancos em couro, iluminação ambiente, rodas de 18″, sensor de chuva;

Corolla Cross XRX 2.0 - Itens da versão XRE + ar dual zone, abertura do porta-malas elétrica e fechamento por botão, teto solar, detalhes cromados, banco do motorista com ajustes elétricos, alerta de ponto cego, sistema Toyota Serviços Conectados, visão 360º;

Corolla Cross GR-Sport - Itens da versão XRX + acabamento esportivo, revestimento interno em couro sintético e suede, detalhes escurecidos, retrovisores e teto na cor preta.

Corolla Cross XRX Hybrid - mesmos itens do XRX 2.0 porém com o conjunto híbrido.

