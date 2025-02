Cybertruck recebe nota máxima em teste de colisão nos Estados Unidos Picape da Tesla obteve cinco estrelas para condutor e quatro para passageiros na avaliação do NHTSA Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/02/2025 - 10h12 (Atualizado em 24/02/2025 - 10h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

NHTSA/Reprodução

A picape Cybertruck recebeu uma qualificação de nota máxima nos testes de colisão realizados nos Estados Unidos. Assim como a Ford F-150, a Cybertruck, da Tesla (empresa de Elon Musk), recebeu cinco estrelas de proteção para o condutor e quatro para os passageiros. O teste tem a chancela da Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos Estados Unidos - NHTSA.

NHTSA/Reprodução

De acordo com a entidade norte-americana, que avaliou um modelo 2024, a picape obteve cinco estrelas para condutor e quatro para passageiro. Este foi o segundo teste feito com a picape no NHTSA. O teste é feito com colisão frontal em baixa, em alta velocidade e também com impacto lateral em direção a uma barreira fixa que simula um poste.

NHTSA/Reprodução

Em testes laterais de impacto, a Tesla Cybertruck tirou nota máxima. Todavia, no famoso teste do alce, apresentou risco de 12,4%, recebendo somente 4 estrelas de 5 possíveis.

Segundo o teste, houve 100% de retenção do para-brisa e nenhuma intrusão na área protegida, acionamento correto dos airbags frontais e laterais e proteção dos ocupantes nos respectivos testes.

Competidores como Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV, GMC Hummer EV e Rivian R1T ainda não foram avaliados pelo NHTSA.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.