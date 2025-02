Dafra lança SYM Joyride 300 e tira Citycom de linha Scooter acirra concorrência nesse disputado segmento Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/02/2025 - 13h00 (Atualizado em 27/02/2025 - 13h00 ) twitter

Dafra/Divulgação

A Dafra Motos anunciou o lançamento da SYM Joyride que substitui a Citycom 300 no mercado brasileiro após longos 15 anos e 24.000 unidades vendidas. A SYM Joyride chega com visual atualizado, motor de 300cc e 26cv com transmissão CVT e várias novidades para acirrar a concorrência com a Yamaha XMAX na mesma faixa de cilindrada.

Dafra/Divulgação

O motor da Joyride é o motivo principal para que a Citycom saia de linha. O modelo estreante utiliza motor monocilíndrico de 278,3 cm³ a gasolina com refrigeração líquida que atende ao Promot5. O motor enquadrado como 300cc tem 26 cv de potência a 8.000 rpm e 2,65 kgf.m de torque.

Dafra/Divulgação

O motor de 26cv, freios ABS de duplo canal, painel LCD e faróis em LED ajudam a “atualizar” a oferta de moto neste segmento disputado. Segundo Marcelo Milan, Diretor Industrial da Dafra, “em termos de tecnologia embarcada, o SYM Joyride 300 possui o que há de mais moderno no mercado. Painel full LCD, controle de tração, sistema keyless e freios ABS de duplo canal formam um produto pensado e projetado para os usuários mais exigentes. Além disso, mantém o conforto e a confiabilidade tão característicos dos produtos Dafra em parceria com a SYM”.

Dafra/Divulgação

O preço da SYM Joyride é de R$ 29.990, ainda mais em conta do que o valor de tabela da SYM Citycom 300 e traz uma garantia de três anos. A Joyride é oferecida nas cores preto noturno, cinza epóxi e azul índigo. “O SYM Joyride 300 é o primeiro grande lançamento da Dafra em 2025 e chega para sacudir o competitivo mercado de scooters 300cc”, diz José Ricardo Siqueira, Gerente de Marcas da Dafra.

Ficha Técnica – Dafra/SYM Joyride 300

* Motor: Monocilíndrico, 278,3 cm³, 4 válvulas, arrefecimento líquido

* Combustível: Gasolina

* Potência máxima: 26 cv a 8.000 rpm

* Torque máximo: 2,65 kgf.m a 6.000 rpm

* Transmissão: CVT

* Partida: Elétrica

* Suspensão dianteira: Telescópica, curso 115 mm

* Suspensão traseira: Biamortecida, curso 100 mm

* Pneus: 120/70-15” (dianteiro) / 140/70-14” (traseiro)

* Freios: Disco nas duas rodas com sistema ABS

* Altura: 1.140 mm

* Largura: 765 mm

* Comprimento: 2.215 mm

* Distância entre-eixos: 1.490 mm

* Altura do assento: 770 mm

* Altura mínima do solo: 130 mm

* Peso: 171 kg (a seco)

* Tanque: 11,5L – Reserva 2,1L

