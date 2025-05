Depois da Fiat, Peugeot também vai oferecer híbridos no Brasil com o 208 Compacto terá solução similar à oferecida no Pulse e Fastback da Fiat Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/05/2025 - 20h12 (Atualizado em 21/05/2025 - 20h12 ) twitter

Placa Verde/Reprodução

Há alguns anos, por ocasião do lançamento do Citroën C3, o R7-Autos Carros ouviu de executivos que a partir da formação do grupo Stellantis as marcas mudariam de posicionamento. A Peugeot seria posicionada como uma marca de apelo tecnológico enquanto a Citroën seria uma marca de volume. E isso em parte bem acontecendo pois logo após a Fiat a Peugeot também irá oferecer veículos com sistema híbrido no Brasil. O 208 foi flagrado em Betim sem qualquer tipo de disfarce com o emblema “HYBRID Turbo 200” na tampa do capô. O flagra foi divulgado pelo perfil de Instagram Placa Verde e reproduzido por aqui.

Placa Verde/Reprodução

O modelo flagrado não tem mudanças visuais externas e foi visto na versão GT de apelo esportivo. Seguindo a receita aplicada a Fiat, a única mudança será o sistema híbrido leve que funciona a partir de uma máquina elétrica que substitui o alternador e motor de partia conectado ao propulsor T200 por meio de uma correia.

Placa Verde/Reprodução

O sistema híbrido leve da Stellantis desenvolveu essa máquina que funciona com um controlador de energia e uma bateria de íons de lítio e a outra bateria 12 volts. Com isso, essa tecnologia opera para dar a partida no veículo e para acionar o sistema start-stop, que nunca desliga. A máquina tem 4cv que apenas ajuda o motor a economizar especialmente no trânsito.

Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

No painel, o Peugeot 208 deve receber atualização para mostrar o sistema de carga da bateria em ação e monitorando a energia e o consumo do carro.

‌



Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Recentemente, a Fiat começou a disponibilizar uma atualização para o sistema híbrido leve 12V dos modelos Pulse e Fastback Hybrid inclusive lata clientes que já compraram o veículo lançado no final do ano passado.

Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Mas o lançamento do Peugeot 208 pode não ocorrer agora. Isso porque o compacto embora tenha sistema híbrido desenvolvido no Brasil (o motor T200 é feito em Betim/MG) o veículo produzido na Argentina e exportado de volta. Antes disso devemos ter novidades na família Stellantis como a nova Toro e Strada também com opções híbridas deixando a Peugeot com a mesma novidade mais para o final do ano.

‌



