Novo flagra confirma visual da nova Fiat Toro 2026

FCA Fan Brazil/Reprodução

A Fiat Toro está prestes a receber uma importante reestilização. Agora um novo flagra do perfil FCA Fan Brazil confirma o novo visual da picape média. E além de uma nova grade a nova mudança ficará por conta do sistema híbrido leve de 48 cv. Assim, teremos a primeira picape híbrida da Stellantis, em uma novidade que em breve estará também na Fiat Strada.

FCA Fan Brazil/Reprodução

O R7-Autos Carros viu de perto uma das unidades camufladas, porém na parte interna do Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco. Porém, não pudemos divulgar nada além do registro visual. A unidade vista na parte interna tem os mesmos ressaltos de grade ampliada onde já se notam barras diagonais, um estilo que teremos no Fiat Grande Panda e teremos em novos produtos como Pulse, Fastback, e já temos no Argo e Cronos por exemplo.

FCA Fan Brazil/Reprodução

Nas imagens divulgadas pela página do Instagram FCA Fan Brazil, é possível ver também o farol convencional, que seguirá a mesma tendência da atual versão, só que com nova assinatura luminosa, o que também acontecerá com o farol diurno, uma vez que está com uma tarja de censura.

Fiat Toro

A nova Fiat Toro também deve ganhar uma reformulação nos para-choques dianteiros e traseiros, além de receber freio de estacionamento eletrônico.

Fiat Toro

O sistema híbrido de 48V deve equipar as versões mais caras da Fiat Toro, que terá essa tecnologia acoplada no motor 1.3 litro turbo, que terá uma máquina elétrica no lugar do alternador e uma câmbio de dupla embreagem E-DCT.

Placa Verde/Reprodução

As novidades serão apresentadas nos próximos meses possivelmente ainda no primeiro semestre. No Brasil, a Fiat Toro disputa espaço com a Ford Maverick que tem uma versão híbrida pura mas também com a Ram Rampage e Renault Oroch. A Volkswagen também está trabalhando em uma nova picape média com plataforma MQB que deve ser lançada só em 2026

FIAT TORO USADA 1.3 turbo: bom negócio? Quanto custa MANTER? VEJA O VÍDEO!

