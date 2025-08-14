Devo trocar óleo de câmbio automático? veja a polêmica Boa parte dos carros vendidos no país tem transmissão automática e os fabricantes já mudaram orientação técnica sobre o câmbio: entenda Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 ) twitter

Devo trocar óleo de câmbio automático? veja a polêmica

Há alguns anos os carros compactos lançados com transmissão automática no pais tinham como orientação do fabricante apenas a verificação do nível do óleo do câmbio. Porém, recentemente, com a alta quilometragem desses câmbios, todos os fabricantes já mudaram de opinião.

Devo trocar óleo de câmbio automático? veja a polêmica

Transmissões automáticas comuns como Aisin de seis marchas (usado nos Chevrolet e Hyundai), ZF de oito marchas (comuns nos veículos diesel Volkswagen e Jeep/Ram/Fiat) e o câmbio CVT empregado na linha Fiat/Peugeot/Citroën e também nas japonesas Honda, Toyota e Nissan já recebem como recomendação a troca preventiva do óleo.

Devo trocar óleo de câmbio automático? veja a polêmica

Portanto, ao comprar também um carro automático usado a recomendação de mecânicos e profissionais é de fazer a troca de forma preventiva.

‌



Quando devo trocar o fluido do câmbio automático?

Várias marcas modificaram a recomendação de que o óleo não deveria ser trocado. Hoje, os fabricantes recomendam a troca do fluido da transmissão automática a cada 60.000km. De forma preventiva vários mecânicos consultados pela nossa reportagem sugerem a troca a cada 50 mil quilômetros.

‌



Devo trocar óleo de câmbio automático? veja a polêmica

Qual a função do óleo do câmbio automático?

A função do óleo de câmbio é lubrificar as engrenagens, rolamentos e outras peças internas do câmbio, reduzindo o atrito entre os componentes e seu consequente desgaste prematuro. O câmbio opera em temperatura que varia entre 80 e 90 graus, mas nem sempre é possível identificar desgaste ou superaquecimento.

‌



Devo trocar óleo de câmbio automático? veja a polêmica

“A falta da troca de fluido do câmbio automático faz o óleo perder a viscosidade e superaquece o conjunto, levando a tantos problemas. Basta fazer de forma preventiva a troca do fluido”, explica Ícaro Simões, da oficina Casalub de São Paulo.

Devo trocar óleo de câmbio automático? veja a polêmica

Simões também recomenda que anualmente o proprietário do veículo faça a substituição do fluido de arrefecimento. Em muitos casos, esse fluido também ajuda a refrigerar a transmissão, fazendo com que o câmbio e o motor trabalhem na temperatura adequada. “Em caso de dúvida, recomendo tirar ou sangrar o fluido, como dizemos, e trocar por um novo, segundo as especificações da montadora”, acrescenta.

