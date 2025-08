Veja cinco carros automáticos com desconto para PCD que custam menos de R$ 90 mil Há hatches como Argo e C3 automáticos e também o Nissan Kicks Play entre as opções em agosto de 2025 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 05/08/2025 - 18h00 ) twitter

Nissan Kicks Play MARCO ANTONIO TEIXEIRA

O mercado de carros para PCD (Pessoa com Deficiência) é muito relevante no Brasil e os descontos variam de marca para marca, modelo e também da campanha ativa dentro de um determinado período. Em agosto de 2025, há descontos interessantes para carros de entrada com câmbio automático que custam menos de R$ 90 mil em alguns casos.

Citroën C3 You T200 CVT

A apuração dos preços é do site Mundo do Automóvel para PCD e estes veículos em questão tem isenção total de IPI e parcial de ICMS, ficando abaixo dos R$ 90 mil exigidos pela legislação.

Divulgação - Fiat Argo Divulgação/Fiat

Há opções interessantes como Nissan kicks Play, geração anterior do SUV compacto, e também alguns hatches que podem ser comprados por até essa faixa de valor. Confira os descontos:

Nissan Kicks Play Active Plus 1.6 CVT

‌



É a versão de entrada que inclui 6 airbags, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas e piloto automático, multimídia com tela de 7 polegadas, volante multifuncional, luzes diurnas em LED e rodas aro 16 com calotas. O motor é 1.6 de 110/113 cv a 5.600 rpm e 15,2 kgfm de torque.

Preço público: R$ 117.990

‌



Preço PCD: R$ 89.990,00

Nissan Kicks Play Active Plus 1.6 CVT News Motor

Volkswagen Polo Sense 1.0 TSI AT

‌



O Polo Sense é a versão de entrada com câmbio automático e motor TSi de 116cv e 16,8kgfm de torque. Entre os itens de série, destacam-se chave presencial, sensor de estacionamento traseiro, controlador automático de velocidade, aletas para trocas de marcha no volante e painel digital d 8 polegadas além da multimídia VW Play de 10 polegadas.

Preço PCD: R$ 88.954,11

Preço público: R$ 107.990

Volkswagen Polo Sense 1.0 TSI AT

Citroën C3 You T200 CVT

A versão turbinada do hatch compacto tem motor T200 da Stellantis com 125/130 cv e 20,4kgfm de torque. Ele vem equipado com câmbio automático CVT de 7 marchas simuladas. Entre os itens de série, destacam-secentral multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10″, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, câmera de ré e faróis de neblina.

Preço público: R$ 105.400

Preço PCD: R$ 87.251,78

Citroën C3 You Pedro Bicudo

Fiat Argo Trekking 1.3 CVT

A versão aventureira do Argo tem os adereços de inspiração off road e vem bem equipada. O motor é 1.3 Firefly de 107cv e câmbio automático do tipo CVT. Tem ar-condicionado, direção elétrica com ajuste de altura, vidros e travas elétricas, chave canivete com telecomando, central multimídia com tela sensível ao toque e conectividade com smartphones, além de itens de segurança como airbags frontais e freios ABS além de multimídia Uconnect de 7 polegadas.

Preço público: R$ 106.990

Preço PCD: R$ 84.820,19

Fiat Argo Trekking 1.3 CVT

Fiat Argo Drive 1.3 CVT

O Fiat Argo Drive é a versão automática mais em conta sem adereços da versão Trekking. O motor é o mesmo 1.3 de 107cv e vem com ar-condicionado, direção elétrica com ajuste de altura, vidros e travas elétricas, chave canivete com telecomando, central multimídia com tela sensível ao toque e conectividade com smartphones, além de itens de segurança como airbags frontais e freios ABS além de multimídia Uconnect de 7 polegadas.

Preço público: R$ 103.990

Preço PCD: R$ 81.395,86

