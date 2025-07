Dolphin Plus é vendido por R$ 169,9 mil Ação promocional visa esgotar o estoque da linha 2025 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/07/2025 - 12h30 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dolphin Plus Divulgação/BYD

A BYD está vendendo o Dolphin Plus, versão mais potente do compacto com 204cv, com desconto de R$ 15 mil. Enquanto a tabela prevê o preço de R$ 184,8 mil com o desconto, o Dolphin sai por R$ 169,8 mil. Vale lembrar que enquanto o Dolphin GS já está na linha 2026, o Dolphin Plus ainda é remanescente da linha 2025.

Dolphin Plus Divulgação/BYD

Diferente do Dolphin GS, o Plus tem 204cv de potência e 31,6 kgfm de torque, enquanto o de entrada tem 95 cv e 18,3 kgfm. O motor elétrico é abastecido pela bateria de 60,5 kWh. Ela proporciona 330 km de autonomia, segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV). Como comparação, as outras versões têm bateria de 44,9 kWh e alcance de 291 km.

RESUMO DA NOTÍCIA A BYD está vendendo o Dolphin Plus por R$ 169,8 mil com desconto de R$ 15 mil.

O modelo possui motor de 204 cv e torque de 31,6 kgfm, superando a versão de entrada.

A bateria de 60,5 kWh oferece autonomia de 330 km, 39 km a mais que outras versões.

Características incluem teto panorâmico, carregador por indução e assistência de segurança. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Dolphin Plus BYD/Divulgação

Também há outros itens de série como as rodas aro 17 e têm desenho exclusivo, com pegada esportiva. Também é possível identificá-lo pelo teto panorâmico, carregador de celular por indução, controlador de velocidade adaptativo, detecção de ponto cego, bancos com regulagens elétricas, assistente de saída de faixa, alerta de tráfego cruzado dianteiro e traseiro com auxílio de frenagem e sensor de pressão dos pneus.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.