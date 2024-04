Efeito Titano: Nissan reduz preço da Frontier Attack para R$209,9 mil

Alto contraste

A+

A-

Pick-up ainda tem 31,4 graus de ângulo de entrada e 25,8 graus de ângulo de saída Pick-up ainda tem 31,4 graus de ângulo de entrada e 25,8 graus de ângulo de saída (Marcos Camargo Jr. 19.06.2023)

Assim que a Fiat lançou a Titano nesta semana, a Nissan anunciou uma redução de preço na Frontier Attack. A oferta é válida apenas para esse final de semana no chamado Frontier Day, e vale em todo o país. A versão Attack é oferecida por R$ 209,9 mil com opção de financiamento sem juros e primeira parcela para julho.

NOVA FRONTIER ATTACK: a “básica” 4x4 turbodiesel R$ 50 mil mais barata que a Platinum VALE A PENA? Veja o vídeo!

O movimento da Nissan deve ser seguido por outras marcas já que a Fiat anunciou preços competitivos para a Titano e costuma dar descontos com uma política agressiva de vendas diretas.

Caçamba tem capacidade de 1.054 litros e capacidade de carga útil de 1.029 kg Caçamba tem capacidade de 1.054 litros e capacidade de carga útil de 1.029 kg (Marcos Camargo Jr. 19.06.2023)

A Nissan Frontier Pro4X e Platinum são vendidas a R$ 259,9 mil, bem distante do valor sugerido no site da marca que é de R$ 321,9 mil.

Frontier Attack mede 5,26 metros de comprimento e 3,15 metros de entre-eixos Frontier Attack mede 5,26 metros de comprimento e 3,15 metros de entre-eixos (Marcos Camargo Jr. 19.06.2023)

A Nissan Frontier Attack tem motor 2.3 turbodiesel de 190 cv e 45,9 kgfm, combinado com transmissão automática de 7 marchas e tração 4x4. A versão Attack traz multimídia de 8 polegadas com conexão com Android Auto e Apple CarPlay, rodas de liga leve de 17 polegadas calçadas com pneus 255/65, acabamento exclusivo Attack de tecido nos bancos, ar-condicionado com filtro de pólen, controle de velocidade de cruzeiro, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, três USB-A e um USB-C, entre outros.

Multimídia tem 8 polegadas com conexão com Android Auto e Apple CarPlay Multimídia tem 8 polegadas com conexão com Android Auto e Apple CarPlay (Marcos Camargo Jr. 19.06.2023)

Contudo, dispensa os alertas de segurança da versão mais cara, mas também incorpora faróis auxiliares, painel com porção central digital, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, entre outros. Vale lembrar que recentemente a Nissan elevou o prazo de garantia para seis anos.