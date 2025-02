Fiat anuncia promoção para Mobi com motor Fire EVO Desconto vale para unidades fabricadas em 2024 com motor Fire quatro cilindros Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/02/2025 - 09h00 (Atualizado em 04/02/2025 - 10h51 ) twitter

Fiat/Divugalção Fiat/Divugalção

As montadoras têm até março para vender veículos fabricados em 2024 e que já atendem o Proconve L8 vigente desde janeiro. E para “queimar estoque”, a Fiat oferece o Mobi com descontos em unidades equipadas com motor 1.0 Fire EVO.

Fiat/Divulgação

Na ação de ofertas “Virada Fiat” são oferecidos descontos, ações de “trade in” (quando entra um carro usado na troca) e opções diferenciadas como financiamento.

Fiat/Divulgação

Em janeiro a Fiat anunciou a troca do antigo motor quatro cilindros Fire EVO pelo três cilindros Firefly que, aliás, já tinha equipado algumas versões do Mobi até 2020.

Fiat/Divulgação

O preço de tabela cai de R$ 74.990 para R$ 63.990 na versão LIKE na cor Preto Volcano para pagamento à vista. Todas as unidades são 2024/25.

‌



Fiat/Divulgação

Quem não liga para a motorização tem a chance de adquirir o Mobi com antigo motor Fire com desconto. Já equipado com motor Firefly 1.0 três cilindros de 74cv e 9,5kgfm de torque os preços do Mobi 2025/25 sobem para R$ 76.990 na versão Like e R$ 79.990 para o Mobi Trekking.

