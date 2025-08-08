Fiat Cronos alcança 250 mil unidades comercializadas Sedã compacto ganhou novo visual recentemente e acelerou nas vendas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/08/2025 - 15h30 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiat Cronos Fiat/Divulgação

O Fiat Cronos alcançou 250 mil unidades vendidas no Brasil. No primeiro semestre desse ano, o sedã que é fabricado na Argentina desde o seu lançamento, liderou as vendas da categoria de compactos na América do Sul.

Novidades

O Fiat Cronos trouxe mudanças no design externo como uma nova grade com elementos na horizontal, que conecta os faróis na dianteira. No interior, todas as versões do sedã trazem central multimídia de 7 polegadas e painel analógico com tela TFT central de 3,5 polegadas.

‌



Fiat/Divulgação PEDRO BRITO

Na mecânica, o Cronos possui versões com motor 1.0 Firefly de três cilindros que entrega potência máxima de 75 cv com torque de 10,7 kgfm e versões com motor 1.3 Firefly de quatro cilindros que desenvolve 109 cv de potência máxima e 14,2 kgfm de torque. A transmissão é sempre manual de cinco marchas na 1.0 e pode ser manual ou automática do tipo CVT na 1.3.

Fiat/Divulgação PEDRO BRITO/Fiat/Divulgação

Com motor 1.3, o Cronos tem médias de consumo de combustível de 12,6 km/l com gasolina e 8,6 km/l com etanol, enquanto a configuração equipada com motor 1.0 chega a 13,4 km/l e 9,7 km/l, respectivamente.

‌



Fiat Cronos Fiat/Divulgação

Preços do Fiat Cronos

Atualmente, no configurador da Fiat, o sedã compacto parte de R$ 106.990 na versão Drive 1.0 e chega a até R$ 119.000 na versão Precision 1.3 AT.

Fiat/Divulgação PEDRO BRITO/Fiat/Divulgação

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.