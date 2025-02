Fiat Fastback: 100 mil unidades vendidas em menos de três anos Marca vendeu mais de 3,4 mil unidades do SUV cupê no último mês e aumenta presença da marca no segmento Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/02/2025 - 10h00 (Atualizado em 21/02/2025 - 10h00 ) twitter

Fotos: Fiat/Divulgação

O Fiat Fastback foi lançado em meados de 2022 e agora chega à marca de 100 mil unidades comercializadas desde o lançamento. Apenas neste mês, a marca vendeu 3.423 unidades do modelo no mercado brasileiro. O SUV cupê é vendido com preços entre R$ 119.990 e R$ 171.990. Produzido em Betim, o Fastback usa a plataforma MLA também compartilhada com o Pulse.

So o ano passado o SUV cupê teve mais de 48 mil unidades vendidas. Todavia, está longe dos SUVs mais emplacados do Brasil, uma vez que o Volkswagen T-Cross, que liderou as vendas no segmento em 2024, teve mais de 83 mil unidades comercializadas.

O Fiat Fastback vem equipado com motor T200 1.0 turbo de até 130 cv, além do T270 1.3 de até 176 cv na versão Limited e também Abarth. Vale lembrar que no ano passado a marca lançou a versão híbrida leve com sistema eletrificado acoplado ao motor T200.

