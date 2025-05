Fiat Pulse Hybrid com visual antigo é vendido com desconto na rede SUV compacto tem visual da linha 2025 mas o motor da linha 2026 é o mesmo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/05/2025 - 18h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 18h00 ) twitter

Fiat/Divulgação

Embora tenha sido confirmado há duas semanas com novo visual, ainda há estoques do Fiat Pulse disponíveis nas concessionárias. Dentro do site de ofertas, a Fiat oferece descontos de até R$ 16 mil das unidades 2025/25.

Marcos Camargo Jr. 20.05.2025

É o caso do Fiat Pulse Audace Hybrid 205 que custa R$ 129,9 na tabela fipe e vem sendo oferecido com descontos por R$ 113,9 mil, preço de um Fiat Cronos ou Argo Trekking. Segundo a Fiat esse preço vale para 100 unidades desse último lote.

Marcos Camargo Jr. 20.05.2025

É possível comprar o Pulse nessa versão com desconto mediante entrada de 70% e saldo em 18 parcelas de R$ 2.134. Nessa versão o Pulse combina o motor T200 com sistema híbrido leve de 12V que troca o motor de partida e alternador por uma máquina elétrica o que resulta em 10% de economia de combustível.

Marcos Camargo Jr. 20.05.2025

O Fiat Pulse Audace traz multimídia de 10 polegadas com espelhamento sem fio, ar condicionado digital, painel digital, carregador de celulares sem fio, rodas aro 16, farois e lanternas em LED, revestimento de couro nos bancos e volante com comandos de som e quatro airbags.

