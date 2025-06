Fiat Titano 2026 já tem descontos para CNJP e produtor rural Picape tem 16% de desconto, mas algumas versões levam 180 dias para a entrega Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/06/2025 - 10h00 (Atualizado em 02/06/2025 - 10h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiat Titano 2026 Fiat/Divulgação

Recém apresentada pela Fiat, a versão atualizada da Fiat Titano já é oferecida com descontos para a CNJP e produtor rural. Desde a versão Endurance até a Ranch há descontos sucessivos para as vendas diretas. Era de se esperar que isso ocorresse daqui a um tempo, uma vez que a picape ainda não teve o primeiro lote enviado da Argentina, onde ela é produzida, para o Brasil.

Fiat Titano 2026 Fiat/Divulgação

A versão de entrada Endurance com motor 2.2 e câmbio manual sai por R$ 196.551,60, que é um desconto significativo diante da tabela de R$ 233.990.

Fiat Titano 2026 Fiat/Divulgação

A Fiat Titano Volcano 2026 custa R$ 263.990, bem distante da tabela que é anunciada por R$ 221.751,60. Já a Ranch topo de linha anunciada por R$ 285.990, tem desconto e é vendida por R$ 240.231,60. As versões Volcano e Ranch serão entregues em 45 dias, mas o modelo de entrada leva seis meses para a entrega.

Fiat Titano 2026 Fiat/Divulgação

Em todos os casos, o novo motor da Titano é o 2.2 turbodiesel de 200cv e 45,9kgfm de torque combinado com câmbio manual de seis marchas ou automático de oito velocidades. O consumo do novo motor é até 17% melhor que a anterior: 9,9 km/l na cidade e 10,8% na estrada.

‌



Fiat Titano 2026 Fiat/Divulgação

Confira os detalhes da nova Fiat Titano 2026 nessa matéria com preços e versões de lançamento.

*os preços foram uma apuração do site Autossegredos.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.