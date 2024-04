Fiat Titano puxa lista das 7 picapes mais baratas do Brasil em 2024 Lançamento da Fiat aqueceu segmento de modelos grandes no país

Alto contraste

A+

A-

ENDURANCE tem preço de R$ 219,9 mil ENDURANCE tem preço de R$ 219,9 mil (Fiat/Divulgação)

Bastante aquecido no país, o segmento de picapes grandes (D) ficou mais quente com o lançamento da Fiat Titano. Puxando a lista dos modelos mais em conta, ela conta com estrutura de chassi que é padrão do segmento e motor turbodiesel.

Mas quais são as picapes grandes mais em conta do Brasil em 2024? O R7-Autos Carros separou uma lista completa dos modelos grandes mais baratos atualmente.

FIAT TITANO 2024 lançamento oficial: motor, preços, versões e conteúdo de cada uma das versões. Veja o vídeo!

Toyota Hilux Chassi Cabine MT – R$ 219.090

A Toyota Hilux Chassi Cabine MT é oferecida por R$ 219.090 com motor turbodiesel 2.8 litros 16V com 204 cv com 42,8 kgfm de torque. A transmissão é manual de seis velocidades. O modelo ainda conta com acendimento automático dos faróis com temporizador e luz de condução diurna, rodas de aço de 17 polegadas, console entre os bancos dianteiros com porta-copos, três airbags, assistente de subida, luz de frenagem emergencial automática, controle de estabilidade e de tração, entre outros itens.

No entanto, estamos falando apenas da versão chassi cabine sem caçamba e feita para implementadores em aplicações de todos os tipos. No entanto, por ser uma picape turbodiesel, ela entra na nossa lista.

Toyota Hilux SRX Plus é vendida por R$ 334.890 Toyota Hilux SRX Plus é vendida por R$ 334.890 (Marcos Camargo Jr. 13.02.2024)

Mitsubishi L200 Triton Outdoor - R$ 219.900

A Mitsubishi L200 Tritron Outdoor GLX, que é oferecida por R$ 219.900, vem equipada com motor 2.4 litros diesel de 190 cv, multimídia de 7 polegadas, caçamba com acabamento X Liner, painel com textura visual fibra de carbono, capota marítima, grade dianteira na cor preta, e para-choque de impulsão.

A versão simplificada da Mitsubishi também tem tração 4x4 e a vantagem da cabine dupla entrando no ranking para abrir a linha de produtos de entrada que já podem ser usados no dia a dia.

(Mitsubishi/Divulgação)

Fiat Titano - R$ 219.990

Equipada com motor turbodiesel 2.2 litros de 180 cv e 40 kgfm, a Fiat Titano Endurance, que é a versão de entrada sendo vendida por R$ 219.990 conforme o anúncio da Fiat no lançamento esta semana.

Com cabine dupla e visual simplificado com para-choques de plástico sem pintura, ela tem motor turbodiesel e câmbio manual nesta versão.

No entanto, a picape da Fiat vem equipada com ar condicionado, assistente de estabilidade de reboque, assistente de partidas em rampas, banco do motorista com ajuste de altura, bloqueio eletrônico do diferencial traseiro, chave canivete, computador de bordo, controle automático de descida – HDC, controle eletrônico de estabilidade e tração, display 3,5” monocromático, iluminação da caçamba, para-choques, maçanetas e retrovisores pretos, piloto automático, porta-luvas refrigerado, pneus todo terreno, rádio Bluetooth, rodas de aço 17”, travas elétricas, vidros dianteiros e traseiros elétricos e volante com ajuste de altura, entre outros.

(Marcos Camargo Jr. 12.02.2024)

Ford Ranger XLS 2.0 Diesel 4x2 AT 2024 - R$ 234.990

A Ford Ranger mais barata é a XLS 2.0 Diesel que custa R$ 234.990. Por este preço vem equipada com motor 2.0 turbodiesel, que entrega até 170 cv. O modelo traz painel de instrumento digital de 8 polegadas, multimídia Sync 4 com tela de 10 polegadas com conexão com Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado no banco traseiro, faróis full LED, partida e acionamento do ar-condicionado remoto, rodas de liga leve de 17 polegadas, para-choque na cor da carroceria, seletor de modos de condução, câmera de ré, carregador de smartphone por indução, sensor de estacionamento traseiro, entradas USB, entre outros.

Pick-up ainda tem 31,4 graus de ângulo de entrada e 25,8 graus de ângulo de saída Pick-up ainda tem 31,4 graus de ângulo de entrada e 25,8 graus de ângulo de saída (Marcos Camargo Jr. 19.06.2023)

Nissan Frontier S MT 4x4 - R$ 244.450

A Nissan Frontier S MT 4x4 é negociada por R$ 244.450 e vem equipada com motor 2.3 litros turbo, que entrega até 163 cv. A transmissão é manual de seis velocidades. O modelo ainda traz rodas de 17 polegadas em aço, seis airbags, acabamento de tecido nos bancos, ar-condicionado manual, painel de instrumentos de 7 polegadas, volante multifuncional, sistema de áudio com CD player, rádio AM/FM com Bluetooth, controle de tração, controle de estabilidade, bloqueio de diferencial eletrônico, entre outros.

(Marcos Camargo Jr. 04.05.2023)

Chevrolet S10 LS - R$ 247.860

A Chevrolet S10, que deve ganhar novo visual em breve, é vendida na versão de entrada LS por R$ 247.860 atualmente já na linha 2024. A picape vem equipada com motor 2.8 litros turbodiesel, que entrega até 200 cv com 51 kgfm de torque. A versão vem equipada com seis airbags, alerta de pressão dos pneus, controle de estabilidade, controle eletrônico de tração, sistema de distribuição de frenagem, seletor de tração 4x2, 4x4 e reduzida, rodas de aço de 16 polegadas, ar-condicionado, computador de bordo, assistente de partida em aclive, rádio com Bluetooth, entre outros.

(Volkswagen/Divulgação)

Volkswagen Amarok V6 Comfortline - R$ 298.430

A Volkswagen Amarok V6 Comfortline é negociada por R$ 298.430. A picape, que deve passar por mudanças em breve, vem equipada com motor V6 TDI de 258 cv e transmissão automática de oito velocidades. De série, o modelo conta com sensor crepuscular, controle eletrônico de estabilidade, controle automático de descida, assistente de partida em subida, ar-condicionado climatic, computador de bordo, sistema de áudio com 4 alto-falantes e 2 tweeters, Bluetooth, entre outros equipamentos.