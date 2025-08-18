Fim de linha para o Renegade na Europa: como ficará o Brasil?
Jeep deixou de vender bem no Velho Continente mas segue crescendo aqui e terá reestilização
A Stellantis lançou há dez anos o SUV compacto Renegade, modelo que marcou uma renovação para a marca Jeep mas que agora está perto do fim segundo a revista Auto Motor und Sport. De acordo com a publicação, a linha de Melfi, na Itália, será desativada enquanto crescem as vendas do Avenger que é feito em Tychy, na Polônia.
No Brasil o grupo Stellantis não comenta estratégias de outros países mas na Europa as vendas do Renegade estão baixas com o crescimento de modelos de várias marcas inclusive do grupo como Peugeot 2008 e Opel Moka, mas também Toyota Yaris Cross e os compactos chineses.
Em seis meses o Renegade vendeu apenas 6.938 unidades na Europa enquanto o Avenger somou 52 mil unidades, quase dez vezes mais. Nos Estados Unidos e Canadá o Renegade também deixou de ser oferecido e a produção era concentrada na Itália.
O que acontecerá com o Renegade no Brasil?
No Brasil, a produção do longevo Renegade segue firme e forte inclusive abastecendo os outros mercados da região. Aqui, foram 20.666 unidades vendidas em seis meses mesmo em um segmento em forte concorrência.
Perto de completar os dez anos de produção, a Jeep prepara uma ampla reestilização para o veterano Jeep. O R7-Autos Carros recebeu informações de fontes que confirmam mudanças visuais e sistema híbrido leve associado ao motor T270 1.3 turbo. Por aqui, o Renegade deve conviver com o Avenger posicionado como modelo de entrada. O SUV compacto da Jeep deve ter motor T200 Hybrid e a estreia foi confirmada para 2026.
