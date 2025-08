Produção do Jeep Avenger começa em maio de 2026: SUV terá 4 versões SUV terá o motor T200 Hybrid de 130cv e 20kgfm de torque combinado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h19 ) twitter

Jeep Avenger Marcos Camargo Jr. 14.06.2025

O Jeep Avenger confirmado para estrear no Brasil em 2026 será vendido em quatro versões e a produção em série começa em maio. Informações do site Autos Segredos mostram que futuro integrante da linha Jeep que irá ocupar posição de entrada abaixo do Renegade será vendido em quatro versões: Altitude, Longitude, 85th Anniversary e Sahara.

Jeep Avenger Marcos Camargo Jr. 14.06.2025

O site também crava que todas as versões do Avenger serão híbridas. O novo produto da jeep terá o motor T200 Hybrid de 130cv e 20kgfm de torque combinado com câmbio automático do tipo CVT que simula sete marchas. Além disso o Avenger nacional já deve trazer uma pequena reestilização nos faróis, lanternas e grade.

Jeep Avenger Marcos Camargo Jr. 14.06.2025

O Avenger será mesmo produzido em Porto Real/RJ onde já são feitos os Citroën C3, C3 Aircross e Basalt. Isso porque no ano passado a Stellantis confirmou um ciclo de investimentos de R$ 3 bilhões. Na ocasião os executivos confirmaram um novo SUV compacto que seria feito na região.

Jeep Avenger Marcos Camargo Jr. 14.06.2025

Na ficha técnica já podemos cravar que o motor do Jeep Avenger será o T200 Hybrid que combina o motor 1.0 turbo flex de 125/130cv com 20,4kgfm e sistema híbrido leve 12V que já está nos Fiat Pulse e Fastback. O câmbio será sempre automático do tipo CVT que simula sete marchas.

‌



Jeep Avenger Marcos Camargo Jr. 14.06.2025

O Jeep Avenger será compacto, menor que o Renegade e mais alinhado a concorrentes como Fiat Pulse, Renault Kardian e VW Tera porém com acabamento melhor no padrão Jeep. Na Europa o Avenger tem 4,08 metros de comprimento, 1,78 m de largura, 1,53 m de altura e 2,56 m de entre-eixos. Seu porta-malas tem capacidade para 380 litros. Os preços do Avenger devem ficar entre R$ 110 e R$ 150 mil.

