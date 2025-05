Teste completo com o Jeep Renegade de entrada que custa R$ 115,9 mil Versão T270 tem o básico do câmbio automático, ar condicionado e multimídia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 19.05.2025

No cenário atual dos preços de carros zero quilômetro onde um carro de entrada custa a partir de R$ 70 mil e os SUVs básicos tem preço médio partindo de R$ 135 mil, por que não ter uma versão mais acessível de um modelo com longo tempo de mercado? É o raciocínio que a Stellantis aplica ao Jeep Renegade que está prestes a completar 10 anos de mercado mas tem versões interessantes como a T270 que custa R$ 115,9 mil. O R7-Autos Carros testou essa novidade por uma semana.

Marcos Camargo Jr. 19.05.2025

O Jeep Renegade é um projeto longevo e suas vendas cresceram 15% no ano passado quando a linha 2025 foi anunciada. E bem distante da versão Sport de R$ 145,9 mil, a Jeep anunciou a T270 que é básica e não tem nome mas mantém as virtudes do motor 1.3 T270, uma proposta mais tradicional e ao mesmo tempo baseada no “custo benefício” dos SUVs.

Marcos Camargo Jr. 19.05.2025

Essa versão tem rodas de liga, multimídia pequena de 7 polegadas, painel com apenas a porção central digital além do motor turbo que não é 1.0 como seus concorrentes. O Jeep Renegade T270 abre mão de itens como banco em couro, painel digital e multimídia de 10 polegadas, rack de teto e obviamente teto solar. Também não traz pacote ADAS e o volante é do tipo espumado sem revestimento de couro e também dispensa os shift paddles.

Marcos Camargo Jr. 19.05.2025

No visual o Renegade economiza bastante mas tem suas dignidades como multimídia que traz câmera de ré mas dispensa o sensor e ainda assim traz conexão sem fio. Ar condicionado? Manual com os velhos botões giratórios.

‌



Marcos Camargo Jr. 19.05.2025

O motor também é um Velho conhecido e aqui está o seu maior trunfo. É o T270 1.3 turbo flex de 176cv e 27kgfm de torque combinado com câmbio automático de seis velocidades. Assim, o Renegade básico deixa muitos concorrentes para trás pois oferece mais desempenho que o T-Cross Sense básico de 128cv, Chevrolet Tracker LT de 116cv, Nissan Kicks que está se despedindo desta geração e hoje tem motor de 116cv e Hyundai Creta de 120cv para citar apenas os mais vendidos da categoria.

Marcos Camargo Jr. 19.05.2025

A conduta do Renegade é de um carro que entrega bastante conforto, espaço interno de cabine e porta malas pequeno com 385 litros. Nas dimensões apesar do entre-eixos reduzido (2,57m) o aproveitamento de espaço é ótimo com cabine ampla com seus 4,27m de comprimento, 1,80m de largura e 1,70m de altura.

‌



Marcos Camargo Jr. 19.05.2025

Para quem deseja um SUV com melhor desempenho nesta faixa de preço o Jeep Renegade ainda tem muito o que fazer no segmento. Nem mesmo o Pulse e Fastback de 130cv com motor T200 serão tão potentes nem tão baratos quanto o Jeep. Ao fim e ao cabo para clientes que dispensam um pacote completo é una compra interessante pela relação custo benefício para quem não liga para modelos mais novos e gosta de acelerar.

Marcos Camargo Jr. 19.05.2025

Lançamento NOVO JEEP RENEGADE SÉRIE ESPECIAL 10 anos: motor, preço e detalhes. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.