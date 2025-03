Focus sairá de linha até novembro deste ano, confirma Ford Modelo médio ainda vende bem mas não deixará sucessor e marca fala em continuar com “carros icônicos” Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/03/2025 - 09h00 (Atualizado em 09/03/2025 - 09h00 ) twitter

Ford/Reprodução

A Ford confirmou nesta semana que irá deixar de produzir o Focus até o mês de novembro na Europa. A confirmação foi dada por Finn Thomasen, gerente de comunicações europeias da Ford na Europa ao site Motor1 da Alemanha. Sucesso desde o final dos anos 1990 em diversas gerações, o Focus será descontinuado e não deixará sucessor.

Ford/Reprodução

Só em 2024 foram 85.188 unidades vendidas no continente europeu mas uma queda de 15% em relação ao ano de 2023. Porém, vale lembrar que as vendas da marca na Europa caíram 17% em 2024 para pouco mais de 420 mil unidades já contando o número baixo por conta do Fiesta que também foi descontinuado. Assim, ano a ano a Ford deixa de produzir carros de volume e foca nos segmentos estratégicos como SUVs e picapes, estratégia anunciada desde 2019 e que levou a saída da marca como fabricante do mercado brasileiro.

Ford/Reprodução

Hoje a Ford oferece na Europa o Puma e o Kuga que são SUVs compactos além dos elétricos Mustang Mach-E e também Explorer e Capri que são baseados na plataforma MEB Volkswagen mas cujas vendas não empolgam há tempos.

Ford/Reprodução AGNIESZKA-DOROSZEWICZ

A Ford também admite que está planejando o retorno do Territory que é um misto de um projeto chinês com a pretensão de ocupar um espaço de volume no mercado europeu com produção concentrada na Espanha. Seja como for as perspectivas não são muito animadoras considerando o portfólio tão restrito.

