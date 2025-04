Ram reforça liderança em picapes grandes RAMPAGE traz volume e 1500 é líder entre as utilitárias de luxo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/04/2025 - 13h00 (Atualizado em 06/04/2025 - 13h00 ) twitter

Ram/Divulgação

A RAM, marca de picapes do grupo Stellantis, reportou resultados positivos nos três primeiros meses de 2025. A marca detém 70% de market share no segmento de picapes grandes com os modelos 3500, 2500 e 1500.

Marcos Camargo Jr. 18.10.2024 Marcos Camargo Jr. 18.10.2024

Concorrente de Ford F-150 e Chevrolet Silverado, a Ram 1500 também lidera o segmento de picapes de luxo no país com 31% de participação. O modelo, equipado com o inédito motor Hurricane 6 biturbo 3.0 de 426 cavalos de potência e 64,8 Kgfm de torque, acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,3 segundos, sendo a picape mais rápida do mercado.

Ram/Divulgação

O segundo posto entre as picapes grandes mais vendidas no período também é da Ram, com a 3500. A caminhonete a diesel conta com motor Cummins 6,7 litros, que entrega 377 cv de potência e 1150 Nm de torque que renderam à picape 25% de participação.

Picape ganhou novo motor e mais equipamentos da linha 2025 (Marcos Camargo Jr)

Já a Rampage conseguiu crescer mais 0,5% na participação de mercado em comparação ao mesmo período de 2024 e soma mais de 37,5 mil unidades comercializadas desde seu lançamento, em 2023.

RAMPAGE 2025: Por que trocaram o motor diesel 2.0 pelo 2.2? FOI BOA ESCOLHA? VEJA O VÍDEO!

