Ford estuda novas versões para o Mustang incluindo polêmico quatro portas Modelo já foi registrado e pode ser um sedã híbrido Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/03/2025 - 12h00 (Atualizado em 25/03/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ford Authority/Reprodução

A Ford está avançando rápido para expandir as opções disponíveis dentro da linha Mustang, que é praticamente o último carro de passeio da marca (com exceção do Focus e EVOs). Agora, segundo o site Ford Authority, a empresa já vailidou um projeto do Mustang quatro portas que será uma derivação do esportivo, opção aliás que ele nunca teve em toda a sua história.

Esse projeto inclusive foi registrado na Nova Zelândia, algo curioso para dizer o mínimo. Além do projeto do Mustang quatro portas, a Ford deve fazer um modelo de pegada off road e um outro esportivo.

Ford Authority/Reprodução

O projeto, no entanto, tem pouquíssimos detalhes conhecidos. Internamente a Ford chama o novo Mustang quatro portas de “Mach 4” e ele provavelmente será híbrido, uma vez que o tradicional Mustang seguirá com o V8 e o Mach E se mantém na linha elétrica e vai por um outro caminho.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.