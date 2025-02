Ford já testa nova Maverick no Brasil: veja flagra Picape média terá tração integral na versão híbrida e ganha retoques visuais Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/02/2025 - 18h00 (Atualizado em 05/02/2025 - 18h00 ) twitter

A Ford está testando a nova versão da picape Maverick no Brasi. A reestilização que foi apresentada nos EUA e México (onde ela é produzida) deve ser uma das 10 novidades anunciadas por aqui no ano passado. As imagens do veículo camuflado foram publicadas pelo perfil BF///MS (@bfmsoficial) no Instagram e mostram a Maverick próxima do centro de desenvolvimento da Ford em Tatuí, interior paulista.

Em flagra, picape confirma desenho reestilizado (BFMS reprodução)

Já com quatro anos de mercado a Maverick deve estrear por aqui exatamente o mesmo produto já conhecido lá fora. O R7-Autos Carros já viu a nova versão nos Estados Unidos no ano passado. O vídeo logo abaixo ilustra as mudanças.

Ford/Reprodução Ford/Reprodução

Os farois em LED ganham novo desenho com um detalhe inferior como um recorte, a grade é nova e também os para-choques.

Nova Ford Maverick traz opção 4x4 na versão híbrida nos EUA

Também há novas rodas, novos padrões de acabamento interno e a multimídia agora tem 13 polegadas com espelhamento sem fio, câmera 360 graus mas a mudança mais esperada é a tração integral também na versão híbrida que passa a ter capacidade de carga de 635kg e 1.814kg de reboque.

‌



O motor 2.0 turbo a gasolina com 253cv e 38kgfm de torque é combinado com câmbio automático de oito marchas e tração integral. Já o modelo híbrido tem um motor 2.5 ciclo Atkinson de 194cv. Por aqui atualmente a Maverick custa R$ 229,9 mil independentemente da versão escolhida. Nos EUA a versão Híbrida é mais barata que o modelo a combustão.

