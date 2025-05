Ford Maverick Lariat Black fica mais barata contra Toro e Rampage Versão inicial Black, que foi avaliada, tem visual escurecido e propulsor de 253 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/05/2025 - 10h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 10h26 ) twitter

Modelo tenta disputar mercado com preços mais acessíveis Reprodução/Arquivo Pessoal/ Marcos Camargo Jr. 30.05.2025

Apresentada em 2022, a Ford Maverick não alcançou grandes volumes de emplacamentos, mantendo-se atrás da líder Fiat Toro e da também concorrente Rampage.

Após três anos, o modelo recebeu atualização estética, tela de maior dimensão e motor 2.0 turbo com até 253 cv. No entanto, o que realmente faltava para disputar diretamente com os modelos da Stellantis era uma precificação mais acessível.

Atualmente, o modelo está disponível por R$ 219.900 na versão Black e por R$ 239.900 na configuração Tremor, já analisada pelo R7 Autos Carros. Apesar de o valor ser competitivo, resta saber se a Maverick Black conseguirá conquistar os compradores da Toro e Rampage, mesmo sendo a opção de entrada. Veja o teste.

Suspensão dianteira independente e traseira multilink garantem bom nível de comodidade para enfrentar vias irregulares. Reprodução/Arquivo pessoal/ Marcos Camargo Jr. 30.05.2025

Durante a apresentação da Ford Maverick Black, foi possível conduzir o veículo de São Paulo até São Roque, no interior paulista. Assim, no tráfego da capital, a condução da picape se assemelha à de um utilitário esportivo compacto, com agilidade e suspensão confortável, mas firme, no estilo típico norte-americano.

‌



A suspensão dianteira independente e traseira multilink garantem bom nível de comodidade para enfrentar vias irregulares.

Ford Maverick Lariat Black possui espaço interno de 5,11 metros de comprimento e entre-eixos de 3,07 metros Reprodução/Arquivo Pessoal/Marcos Camargo Jr. 30.05.2025

Com 5,11 metros de comprimento e entre-eixos de 3,07 metros, o espaço interno permite que adultos se acomodem com conforto no banco traseiro. A capacidade da caçamba é de 943 litros com carga útil de 618 kg, além de 499 kg de capacidade de reboque, auxiliada pelo sistema Pro Trailer.

‌



No interior da Ford Maverick Lariat Black, os tons predominantes são azul e preto. Reprodução/Arquivo Pessoal/ Marcos Camargo Jr. 30.05.2025

Essa configuração, denominada Maverick Lariat Black, conta com elementos escurecidos na grade frontal e rodas em preto brilhante. No interior, os tons predominantes são azul e preto.

O modelo oferece central multimídia SYNC 4 com tela de 13,2″, conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, painel digital de 8″, sistema de som premium, câmera com visão 360°, controle de oscilação para reboque.

‌



Além de teto solar, retrovisores com aquecimento, ajuste elétrico do banco do motorista em oito posições, compartimento sob o assento traseiro, entre outros recursos.

30.05.2025

A picape também dispõe de piloto automático adaptativo com função stop and go, assistente de permanência e centralização em faixa, sistema de frenagem pós-colisão, frenagem autônoma com detecção de pedestres e ciclistas, controle de descida, assistente de partida em aclives e farol alto automático. Também inclui sensores de estacionamento dianteiros, alerta de ponto cego, sete airbags, aviso de tráfego cruzado, entre outros itens.

Desempenho do conjunto mecânico

O modelo Lariat Black traz motor 2.0 GTDI Ecoboost turbo com injeção direta, entregando 380 Nm de torque e 253 cv de potência. A transmissão automática tem oito marchas. A picape oferece ainda os modos de condução Eco, Esportivo, Normal, Escorregadio e Reboque.

Esse conjunto garante boas acelerações e retomadas. Embora não supere a Rampage nesse quesito, apresenta desempenho superior à da Toro.

30.05.2025

Em velocidades constantes na estrada, o comportamento lembra o de um SUV, com rodagem suave. No entanto, em retomadas ou curvas mais acentuadas, o comportamento típico de picape, como o movimento da parte traseira, fica evidente.

Em velocidades constantes na estrada, o comportamento lembra o de um SUV Reprodução/Arquivo Pessoal/ Marcos Camargo Jr. 30.05.2025

No consumo, durante os testes, a média registrada foi de 11,9 km/l. A fabricante informa 11,4 km/l em rodovias e 8,5 km/l em áreas urbanas, sendo que no uso urbano os números coincidem com os oficiais.

Consegue rivalizar com Toro e Rampage?

No valor de R$ 219.900, a Maverick Lariat Black não ultrapassa a Toro com motorização a gasolina, que custa R$ 194.490. Ainda assim, é mais em conta que a Toro Ranch a diesel, ofertada por R$ 224.990. A Maverick, embora seja a versão de entrada, apresenta pacote mais completo, melhor acabamento e maior potência.

No valor de R$ 219.900, a Maverick Lariat Black não ultrapassa a Toro com motorização a gasolina, que custa R$ 194.490. Reprodução/Arquivo Pessoal/ Marcos Camargo Jr. 30.05.2025

Comparando com a Rampage, a Maverick é mais acessível que a versão Big Horn, que sai por R$ 242.990, e também mais potente e bem equipada.

No entanto, a Ram possui posicionamento de mercado como marca premium, diferentemente da Ford, que apesar de tentar reposicionar sua imagem desde o fim da produção nacional, ainda não é vista como tal. A diferença de acabamento entre Rampage e Maverick evidencia essa distinção, o que se reflete no custo final.

Linha Maverick conta com três versões: Lariat Black, Tremor e a futura híbrida Reprodução/Arquivo Pessoal/ Marcos Camargo Jr. 30.05.2025

Portanto, consumidores que priorizam preço continuarão optando pela Toro. Aqueles que buscam um patamar superior, escolherão provavelmente a Rampage. Já a Maverick Lariat Black surge como alternativa intermediária, mais sofisticada que a Fiat, porém mais acessível que a Ram.

Vale lembrar que a linha Maverick agora conta com três versões: Lariat Black, Tremor e a futura híbrida, prevista para setembro, que virá com algumas diferenças visuais em relação às demais configurações.

