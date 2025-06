Ford mostra novo Territory 2026; SUV chega este ano na casa dos R$ 215 mil Modelo tem motor 1.5 litro turbo e ao contrário da expectativa ainda não será PHEV Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/06/2025 - 11h02 (Atualizado em 12/06/2025 - 11h02 ) twitter

Durante o Festival Interlagos, a Ford mostra o novo Territory, que chega neste ano com preço na casa dos R$ 215 mil. No entanto, apesar da alta expectativa quanto a estreia do motor híbrido plugin, o SUV médio da Ford será apenas a combustão. O SUV médio rival do Compass, Corolla Cross, Taos e Equinox tem motor 1.5 litro turbo de 169 cv com torque de 25,5 kgfm.

O novo novo Ford Territory até mantém a mesma proposta mas ficou alguns centímetros mais longo com a ampla reestilização.

Ganha nova grade e faróis bem como lanternas e mantém o mesmo interior com mudanças mínimas. São 4,68m de comprimento, 1,93m de largura, 1,70m de altura e 2,72m de entre eixos. O porta malas dispõe de 448 litros e ao rebaixar a segunda fila de assentos o espaço melhora para 1.422 litros.

Sob o capô, o utilitário esportivo tem motor 1.5 litro turbo de até 169 cv com torque de 25,5 kgfm. A transmissão é automática de dupla embreagem de sete posições.

