Futuro concorrente do Corolla híbrido, BYD Qin L é mostrado ao vivo

Alto contraste

A+

A-

Sedã usa tecnologia híbrida DMI System, similar ao Song Plus Sedã usa tecnologia híbrida DMI System, similar ao Song Plus (CarsnewsChina/Reprodução)

O Toyota Corolla híbrido terá muito em breve um forte concorrente. Depois da confirmação do Qin L, a BYD deixou vazar fotos de dentro da fábrica na China onde o carro aparece pela primeira vez sem renderização ou imagens de computador.

Sedã combina motor 1.5 aspirado a gasolina com motor elétrico de recarga externa (PHEV) Sedã combina motor 1.5 aspirado a gasolina com motor elétrico de recarga externa (PHEV) (CarsnewsChina/Reprodução)

Este sedã usa tecnologia híbrida DMI System, similar ao Song Plus, porém mais evoluída e combina motor 1.5 aspirado a gasolina com motor elétrico de recarga externa (PHEV). Esse motor é abastecido por dois tipos de bateria, uma com 10 e outra com 15,8kwh para rodar 60 ou até 90km no modo puramente elétrico dentro do ciclo CLTC.

Modelo tem duas telas digitais e o amplo console central Modelo tem duas telas digitais e o amplo console central (CarsnewsChina/Reprodução)

Por dentro as duas telas digitais e o amplo console central mostram o perfil de acabamento do Qin L produzido pela BYD.

TOYOTA COROLLA HYBRID 2024: o que mudou? Sabia que ele recebeu 10 NOVIDADES - veja o teste completo!

Por conta da boa autonomia elétrica o Qin promete um rendimento médio de 26km/l o que é um número bem superior ao Corolla que é um híbrido puro e não tem autonomia puramente elétrica.