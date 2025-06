Geely EX5 desembarca no Brasil e chega em julho às lojas SUV elétrico terá 218cv e autonomia para rodar até 530km Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/06/2025 - 09h02 (Atualizado em 18/06/2025 - 09h02 ) twitter

A Geely divulgou que nesta semana o primeiro lote do SUV elétrico EX5 desembarcou no Porto de Paranaguá, no Paraná e em breve estará disponível nas concessionárias da marca.

Geely EX5 desembarca no Brasil (Geely Divulgação) Geely Divulgação

A parceria anunciada em abril resultará em uma operação compartilhada em concessionários da rede Renault começando com 25 concessionárias de 105 previstas.

ND Mais/ND Mais

Sem mencionar a parceria com a Renault, a Geely comunicou que “A chegada dos primeiros veículos está em linha com o planejamento estratégico da marca. As vendas do Geely EX5 por seu distribuidor local estão previstas para começar em julho.”

SUV elétrico chega em julho ao Brasil

Com linhas limpas, o Geely EX5 é um sucesso de vendas no mercado chinês posicionado como modelo médio e motor elétrico de 160kw ou 218cv com 32,6kgfm de torque usando a plataforma GEA NEV também adotada pelos carros da Volvo. O Geely EX5 mede 4,62m de comprimento, 1,90m de largura, 1,67m de altura e entre-eixos de 2,75 metros. Na China existem várias versões mas no Brasil teremos a bateria de 60kwh que rende autonomia de 530km de autonomia no ciclo CLTC.

‌



Projeto da Geely com a Renault começou em 2022

O Galaxy E5 é derivado da base GEA NEV da Geely, derivada por sua vez da plataforma SEA (Sustainable Experience Architecture) sobre a qual são feitos alguns carros da Volvo (também do grupo Geely). Na Coreia do Sul, a Geely comercializa o Mounjaro, um SUV híbrido, que também é vendido pela Renault como Grand Koleos.

Segundo a Geely “Para elevar a experiência no carro, com uma Interação Inteligente, o Geely EX5 é equipado com uma tela principal de alta definição de 15,4″ e sistema de assistente de voz com mais de 200 comandos de voz"

‌



