GM dá desconto de quase R$ 20 mil em 10 versões do Onix Prestes a mudar, compacto é vendido com descontos na concessionária Autos Carros|Marcos Camargo Jr 26/06/2025 - 17h40

Chevrolet Onix

O Chevrolet Onix renovado está a caminho e deve ser revelado nos próximos dias. Enquanto isso não ocorre, a rede de concessionários oferece descontos para liquidar o estoque.

As versões de entrada tem descontos ainda mais generosos. O modelo LT 1.0 manual aspirado de R$ 96,3 mil sai por R$ 79,9 mil, desconto de R$ 16 mil. Todas as versões aspiradas tem motor 1.0 de 80cv e 10kgfm de torque sempre com transmissão manual de seis marchas.

As versões turbo também são vendidas com descontos interessantes.

* 1.0 MT: de R$ 96.390 por R$ 79.990

* LT 1.0 MT: de R$ 102.990 por R$ 92.990

* 1.0 Turbo AT: de R$ 112.290 por R$ 99.990

* LT 1.0 Turbo AT: de R$ 118.290 por R$ 105.990

* LTZ 1.0 Turbo AT: de R$ 123.490 por R$ 113.900

* Premier 1.0 Turbo AT: de R$ 129.190 por R$ 118.660

Onix Plus também tem unidades com desconto

O sedã Onix Plus também irá acompanhar as mudanças do hatch e todas as quatro versões estão em promoção na rede de concessionários. A maior redução está na versão na versão Premier que tem motor 1.0 turbo de 116cv e 16,8kgm que vai mudar com a introdução de injeção direta subindo para 121cv. A versão topo sai de R$ 138,1 mil para R$ 119,9 mil

Nesse caso o câmbio é automático de seis marchas. Confira os preços

* LT MT: de $ 106.790 por R$ 97.000

* LT turbo AT: de R$ 125.490 por R$ 109.990

* LTZ AT: de R$ 131.690 por R$ 115.990

* Premier AT: de R$ 138.190 por R$ 119.990

