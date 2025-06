Qual o óleo correto recomendado para a linha Onix, Onix Plus, Tracker e Montana? É preciso seguir à risca o intervalo de lubrificação e também o tipo de fluido Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/06/2025 - 19h00 (Atualizado em 23/06/2025 - 19h00 ) twitter

A Chevrolet produz no Brasil as linhas Onix, Onix Plus, Tracker e Montana, que foi a última da família GEM a chegar ao mercado. O Onix já foi um dos carros mais vendidos do Brasil mas se mantém como um dos mais vendidos ainda atualmente enquanto o Tracker é o quarto SUV e a Montana segunda mais vendida da sua categoria. Mas qual é o óleo recomendado para essa linha de produtos?

Vale lembrar que essa linha de produtos chegou ao país em 2019 e a base de motorização é a mesma tanto para o Onix aspirado quanto para o turbo, assim como os motores 1.0 do Tracker e também 1.2 do Tracker e Montana. Trata-se do mesmo motor da família Ecotec/CSS Prime.

Chevrolet Onix Plus Chevrolet/Divulgação

Independente do modelo todos os veículos usam o motor três cilindros aspirado ou turbinado, com injeção indireta de combustível até 2025. A partir da linha 2026 a GM já confirmou a troca para o sistema de injeção direta. Esse motor três cilindros usa correia interna banhada em óleo e sua lubrificação deve ser seguida à risca no prazo de troca de 10 mil quilômetros e também a especificação correta.

Confira qual lubrificante original deve ser usado na linha do Onix, Tracker e Montana





Onix 1.0 Turbo

O lubrificante recomendado para os modelos que possuem a motorização 1.0 turbo, ano de 2020 a 2024 é AcDelco 5W-30 Dexos 1 Gen 3 API/SP.

Chevrolet Onix 2020 Divulgação

Onix/ Onix Plus (1.0 LT/ 1.0 Manual)

O lubrificante recomendado para os modelos acima de 2020 a 2023 é o AcDelco 0W-20 Dexos 1 Gen 3 API/SP.

É possível encontrar no mercado lubrificantes de outras marcas que possuam a especificação Dexos 1 Gen 3 ou equivalente API/SP, ILSAC GF6, como: Mobil Super 0W-20 API/SP; Quartz 9000 Xtra Future FGC 0W-20.

Tracker 1.0 ou 1.2 turbo

O lubrificante recomendado para os modelos que possuem a motorização 1.0 ou 1.2 turbo do Tracker é AcDelco 5W-30 Dexos 1 Gen 3 API/SP.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

Montana 1.2 turbo

O lubrificante recomendado para para a linha Montana 1.2 turbo é AcDelco 5W-30 Dexos 1 Gen 3 API/SP.

