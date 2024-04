Alto contraste

GM fechará fábricas na Colômbia e Equador

A General Motors confirmou hoje que irá encerrar a atividade de produção nos mercados da Colômbia e do Equador. A GM comunicou as associações de fabricantes, concessionários e funcionários que irá fechar a Colmotores na Colômbia bem como na OBB no Equador mas não deixará de atuar nos países e sim irá operar apenas com produtos importados.

Na Colômbia a desmobilização já foi iniciada enquanto no Equador a linha de produção será encerrada em agosto restando mais quatro meses.

As duas fábricas operavam muito abaixo da capacidade produtiva. Na Colômbia a capacidade estava em 9% segundo a imprensa local. No Equador a capacidade instalada estava em 13%.

Na Colômbia era produzido o Chevrolet Joy que saiu de linha no Brasil há dois anos. No Equador eram feitas versões da linha de picapes D-MAX, que originalmente era um projeto da Suzuki, que tem acordos de cooperação com a General Motors.

No Brasil não há qualquer alteração na linha de produção inclusive foi confirmado um investimento de R$ 7 bilhões para modernizar a linha de produtos feitos em Gravataí/RS como a linha Onix, São José dos Campos/SP onde são feitas as picapes da linha S10 e São Caetano do Sul/SP onde são feitos Tracker, Spin e Montana.