GM prepara maratona de lançamentos: Tracker será o primeiro SUV chega primeiro em meados de julho com motor revisto e injeção direta Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/06/2025 - 08h45 (Atualizado em 11/06/2025 - 08h45 )

Depois de algum tempo sem grandes lançamentos (o último foi a Montana em 2023), a General Motors prepara muita coisa para este segundo semestre, em um momento dos mais importantes para a marca em toda a sua história segundo os próprios executivos. A Chevrolet está mostrando carros tecnológicos das linhas Cadillac, Hummer e GMC nos Estados Unidos mas na América do Sul onde a eletrificação avança mais lentamente, teremos outras novidades. A GM fará cinco lançamentos neste segundo semestre e o Tracker será o primeiro de uma série de novos produtos.

Placa Verde/Reprodução

O SUV será renovado e terá novo visual dianteiro, para-choques, e principalmente um novo interior com console redesenhado, telas mais amplas com painel digital e multimídia. O motor Ecotec 1.0 e 1.2 turbo receberá sistema de injeção direta de combustível porém ainda não será híbrido neste ano e sim em 2026 conforme apuramos com exclusividade.Também estão previstos os novos Onix e Onix Plus, que é um dos sedãs mais vendidos do país. O motor turbo 1.0 também terá injeção direta de combustível e painel além de multimídia ampliados.

Chevrolet/Divulgação

Além destes três novos produtos que não mudam desde 2019 no caso no Onix e desde 2020 como é o caso do Tracker, a GM também irá apresentar em breve os novos elétricos Spark EUV e Captiva, que são produtos das divisões Baojun e Wuling, submarcas da General Motors na China. Todos os cinco produtos serão apresentados em um evento em São Paulo no começo de julho.

Chevrolet/Divulgação

O Spark EUV será um SUV compacto com com 3,99 m de comprimento, 1,76 m de largura, 1,73 m de altura e 2,57 m de entre-eixos. VEm com motor elétrico de 101cv e 18kgfm de torque alimentado por bateria de 41,9kwh com autonomia de aproximadamente 400km (ciclo CLTC). Na China, esse elétrico mais acessível é comercializado como Baojun Yep Plus.Já o Captiva usa um nome conhecido por aqui. É um SUV médio elétrico que já vimos ao vivo na China. Com perfil mais esportivo o Captiva tem pacote ADAS, painel de 8,8´´ e multimídia de 15 polegadas e motor elétrico de 204cv com bateria de 60kwh para rodar até 500km com uma carga.O lançamento dos elétricos será feito ao longo do semestre. Nossa apuração mostra que a primeira novidade será o Tracker, seguido pela família Onix e mais para o final do ano os dois modelos elétricos.

