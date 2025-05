GM vai reduzir produção do Tracker na Argentina para “adequar volume” Vendas caíram no Brasil e produção em Alvear será reduzida em cerca de 20% Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/05/2025 - 09h38 (Atualizado em 13/05/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chevrolet/Divulgação

Após uma queda nas vendas do Tracker a GM começa a tomar atitudes para ajustar a produção à demanda. A produção do SUV compacto é replicada no país vizinho mas vendas caíram de forma substancial nos últimos meses. Assim, o Tracker fabricado no país vizinho terá produção reduzida em cerca de 20%.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

“A GM informa que, a fim de adequar o volume de exportações para o Brasil, suspenderá a produção nas sextas-feiras de maio, além dos dias 28 e 29 deste mês, inclusive.”

Marcos Camargo Jr. 16.12.2024 Marcos Camargo Jr. 16.12.2024

A produção no país vizinho foi criada para atender o mercado local. No primeiro quadrimestre de 2025 o Tracker vendeu 6.145 unidades. O segundo mais vendido foi o Peugeot 2008 e o terceiro foi o Volkswagen T-Cross, que é líder no Brasil.

Marcos Camargo Jr. 16.12.2024 Marcos Camargo Jr. 16.12.2024

‌



O Tracker já foi um best seller brasileiro mas hoje ocupa a quinta posição no ranking. Ao todo, a GM vendeu esse ano 17.917 unidades, bem atrás do Volkswagen T-Cross (26.493 unidades), Hyundai Creta (19.434) e Honda HR-V (19.419).

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.