GM vai suspender produção do Onix por 60 dias por baixa demanda Com estoques elevados, produção do compacto será suspensa por dois meses e oito dias Autos Carros|Marcos Camargo Jr 10/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 10/02/2025 - 15h28 )

Depois de anunciar uma paralisação da produção do Onix e Onix Plus prevista para 17 de fevereiro a 17 de março, a General Motors agora negociou mais uma suspensão temporária por um período mais longo. A linha de produção do compacto será interrompida a partir de 22 de abril por dois meses e oito dias.

O R7-Autos Carros consultou a assessoria de imprensa da General Motors que confirmou a suspensão temporária. Agora o período está sendo negociado com o sindicato local em função da suspensão temporária dos contratos de trabalho (layoff).

“Caso aprovada (a medida de suspensão), tem como objetivo adequar a produção da fábrica de Gravataí (RS), responsável pelos modelos Onix e Onix Plus, à demanda atual do mercado”, diz a GM.

Veja o comunicado da empresa na íntegra: “A General Motors informa que está em processo de negociação com o Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí para a adoção de um período de suspensão temporária de contratos de trabalho (lay-off), que deverá afetar parcialmente a produção. A medida, caso aprovada, tem como objetivo adequar a produção da fábrica de Gravataí (RS), responsável pelos modelos Onix e Onix Plus, à demanda atual do mercado.

A GM reforça seu compromisso com seus colaboradores e parceiros, e continuará monitorando o cenário econômico para tomar decisões alinhadas às necessidades do momento, sempre em diálogo com as partes envolvidas”

Ao longo de 2024, o Chevrolet Onix teve 97,5 mil unidades vendidas, menos do que em 2023 quando mais de 102 mil unidades foram vendidas segundo da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

