Governo divulga lista dos carros que terão desconto de IPI

Chevrolet Onix 2026 Chevrolet/Divulgação

O governo federal e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgaram hoje a lista dos veículos que já estão habilitados para o programa “Carro Sustentável” que prevê redução do Imposto sobre Produtos Especializados (IPI) para veiculos nacionais mais eficientes.

Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

Na prática o IPI é reduzido para zero (hoje a primeira faixa 1.0 paga 5,27%) para carros que são considerados mais eficientes dentro do Programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação). Até agora cinco grupos estão habitados e serão beneficiados com o desconto.

Renault Kwid Outsider 2026 Renault/Divulgação

Confira a lista completa dos veículos habilitados. Até agora a Renault, Volkswagen, Fiat e Hyundai divulgaram os preços com desconto. Abaixo estão todos os modelos que entrarão no programa dentro dos próximos dias

‌



Chevrolet ONIX PLUS 1.0 Turbo MT

Chevrolet ONIX PLUS 1.0 MT

‌



Chevrolet ONIX 1.0 Turbo MT

Chevrolet ONIX 1.0 MT 100 anos

‌



Chevrolet ONIX 1.0 MT

Renault KWID INTENSE

Renault KWID ICONIC

Renault KWID INTENSE BITON

Renault KWID OUTSIDER

Renault KWID ZEN

Volkswagen POLO TRACK

Volkswagen POLO ROBUST

Volkswagen POLO TSI MT

Hyundai HB20 1.0 SENSE

Hyundai HB20 1.0 COMFORT

Hyundai HB20 1.0 LIMITED

Hyundai HB20 1.0 Turbo PLATINUM

Hyundai HB20 1.0 SE

Hyundai HB20S 1.0 COMFORT

Hyundai HB20S 1.0 LIMITED

Hyundai HB20S 1.0 TURBO PLATINUM

Hyundai HB20S 1.0 SE

Fiat MOBI LIKE

Fiat MOBI TREKKING 1.0MT

Fiat ARGO DRIVE 1.0

