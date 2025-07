Guia de Compra: vale a pena pegar uma Volkswagen Saveiro Robust 2020 usada? Picape da Volkswagen é boa de manutenção, mas pode sofrer com uso intenso Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/07/2025 - 02h00 ) twitter

Volkswagen Saveiro Robust Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen Saveiro é uma das picapes compactas mais tradicionais do mercado brasileiro. Hoje é a vice-líder de vendas, atrás da Fiat Strada, e seu crescimento indica que no futuro a demanda por modelos usados será ainda maior.

E a versão Robust, voltada ao trabalho, tem chamado a atenção no mercado de usados por unir resistência, bom custo de manutenção e motor confiável. Mas será que vale a pena investir na Saveiro Robust 1.6 usada, especialmente do ano 2020? Veja os pontos mais importantes antes de fechar negócio.

Motorização e desempenho

A versão Robust 2020 traz o motor 1.6 MSI de quatro cilindros com 16 válvulas, que entrega 116 cv com etanol e 106 cv com gasolina, sempre a 5.250 rpm. O torque é de 16,8 kgfm com etanol e 15,8 kgfm com gasolina, disponível a partir de 2.500 rpm.

‌



O câmbio é manual de cinco marchas, com tração dianteira. Caso seja uma versão mais antiga o motor será 1.6 de 8V de 101/104cv e 15,4kgfm de torque.

Volkswagen Saveiro Robust Volkswagen/Divulgação

O desempenho é satisfatório para uma picape leve voltada ao trabalho. A aceleração de 0 a 100 km/h fica na casa dos 10,7 segundos, e a velocidade máxima atinge 176 km/h. O consumo também é razoável, com médias que variam entre 7,8 km/l na cidade com etanol e 11,2 km/l na estrada com gasolina, segundo dados do Inmetro.

‌



Volkswagen Saveiro Robust Volkswagen/Divulgação

Capacidade de carga e estrutura

A Saveiro Robust é oferecida com cabine simples e tem foco no uso comercial. A capacidade de carga é um dos seus pontos fortes: pode levar até 712 kg na caçamba, que tem 924 litros de volume.

‌



A suspensão traseira é por eixo de torção com molas helicoidais – um conjunto mais confortável que o eixo rígido com feixe de molas presente em rivais como Fiat Strada.

Volkswagen Saveiro Robust Volkswagen/Divulgação

Principais itens de série

Como modelo de entrada, a Robust vem com o básico: direção hidráulica, preparação para rádio, para-choques na cor preta, rodas de aço aro 15, e airbags frontais. Vidros e travas elétricas não são de série, embora possam aparecer em unidades com pacotes opcionais.

Volkswagen Saveiro Robust Volkswagen/Divulgação

Custo de manutenção e peças

A manutenção da Saveiro Robust é simples e acessível. A cesta básica de peças gira em torno de R$ 3.500, incluindo itens como pastilhas de freio, amortecedores, filtros, correia e bomba d’água. A rede de assistência da Volkswagen é ampla, e há boa oferta de peças no mercado paralelo.

Volkswagen Saveiro Robust Volkswagen/Divulgação

Defeitos comuns e pontos de atenção

• Amortecedores traseiros: em unidades que rodaram carregadas constantemente, é comum o desgaste precoce;

• Coxins de motor e câmbio: podem apresentar ruídos ou vibração em modelos com alta quilometragem;

• Revisão do sistema de freios: importante verificar desgaste de discos e pastilhas, que sofrem mais em uso urbano com carga;

• Histórico de uso: como muitas são usadas para trabalho, verifique bem o estado da caçamba, estrutura e alinhamento da suspensão.

Volkswagen Saveiro Robust Volkswagen/Divulgação

Vale a pena?

Se o objetivo é ter uma picape robusta, com manutenção previsível e capacidade de carga honesta, a Saveiro Robust 1.6 2020 usada pode ser uma boa escolha. Ela tem bom custo-benefício especialmente para quem precisa de um veículo para o dia a dia no trabalho, com desempenho justo e baixo custo de operação.

Volkswagen Saveiro Robust Volkswagen/Divulgação

Mas fique atento ao histórico de uso e conservação do veículo: uma avaliação criteriosa pode evitar surpresas no pós-compra.

VOLKSWAGEN SAVEIRO ROBUST usada 2020: vale a pena? Quanto custa a manutenção? VEJA O VÍDEO!

