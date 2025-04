GWM desembarca 900 veículos no Brasil pelo porto de Vitória Tank 300 e Haval H6 chegam para abastecer o mercado nacional nos próximos meses Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/04/2025 - 15h00 (Atualizado em 18/04/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

GWM/Divulgação

A GWM que recentemente lançou o Tank 300 híbrido no Brasil desembarcou nesta semana um novo lote de 900 veículos vindos da China. A carga inclui unidades do Haval H6 mas também do Tank 300.

GWM/Divulgação

A linha Haval teve 5.767 unidades vendidas entre janeiro e março de 2025. Para efeito de comparação a BYD emplacou 6.409 unidades do Song Pro, concorrente direto da linha Haval H6 PHEV 19 e 34.

GWM/Divulgação

O navio de bandeira norueguesa trouxe um lote de veículos que saiu da China em meados de março e levou cerca de 30 dias para chegar ao Porto de Vitória.

GWM/Divulgação

A GWM mantém planos de iniciar a produção nacional do Haval H6 já a partir de maio para um lançamento previsto para o segundo semestre. No entanto, as peças serão enviadas da China para um processo de montagem enquanto a nacionalização será um processo gradual.

‌



NÃO COMPRE O HAVAL H6 HEV! Compre logo o HAVAL H6 PHEV 19. VEJA O VÍDEO!

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.