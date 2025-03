GWM já treina concessionárias para vender o Tank 300 Primeiro treinamento presencial ocorreu no de SP com todos os embaixadores de serviços técnicos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/03/2025 - 11h00 (Atualizado em 09/03/2025 - 11h00 ) twitter

A GWM Brasil começou nesta semana o treinamento para suas concessionárias com foco no modelo Tank 300 que chega em breve. O evento aconteceu no Senai “Conde José Vicente de Azevedo”, localizado no bairro do Ipiranga, em São Paulo, e reuniu os embaixadores de serviços técnicos, responsáveis pelo atendimento de pós-venda nas oficinas da marca.

Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer, em detalhes, as funcionalidades e características do GWM Tank 300, SUV híbrido plug-in, além de receber orientações práticas sobre o modelo. Especialistas da GWM compartilharam conteúdos técnicos sobre a mecânica, segurança e diferenciais do veículo.

“Este treinamento é um marco para a GWM, pois reforça nosso compromisso com a capacitação e com a excelência no atendimento ao cliente. O Tank 300 é um dos nossos lançamentos mais aguardados no Brasil, e estamos investindo para que todas as concessionárias possam oferecer o melhor suporte para nossos consumidores”, afirmou o Diretor de Pós-Venda da GWM Brasil, Daniel Conte.

