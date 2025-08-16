GWM Wey 07 chega ao Brasil em outubro com mais de 1.000km de autonomia SUV grande vai reforçar portfólio da marca no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/08/2025 - 21h10 (Atualizado em 15/08/2025 - 21h10 ) twitter

Durante a inauguração da fabrica da GWM no Brasil em Iracemapolis, a reportagem do R7-Autos Carros apurou com executivos da marca que o próximo lançamento depois da picape Poer será o Wey 07 em outubro. O SUV híbrido está em fase final de testes e hoje mesmo flagramos o carro já emplacado rodando na marginal pinheiros, via expressa da região sul de São Paulo.

Como SUV grande, o Wey 07 tem design limpo com faróis bem afilados, iluminação auxiliar em formato de bumerangue e maçanetas embutidas nas portas, molduras cromadas nas janelas e boa área envidraçada. Um detalhe que chama atenção é o sensor de lidar posicionado acima do para-brisa. O equipamento utiliza feixes de laser para mapear o ambiente em 3D, recurso essencial para sistemas avançados de condução autônoma, ainda inéditos no mercado brasileiro.

Com 5,15 metros de comprimento, 1,98 m de largura, 1,80 m de altura e 3,05 m de entre-eixos, o SUV se posiciona no segmento de grande porte mas não é um 7 lugares e oferece seis assentos.

O conjunto mecânico combina motor 2.0 turbo a gasolina com dois motores elétricos. A potência total chega a 516 cv e o torque combinado é de 95,1 kgfm. Segundo o ciclo europeu WLTP, a autonomia em modo 100% elétrico é de 180 km, enquanto a autonomia total combinada alcança 1.200 km. No padrão PBEV/Inmetro, os números devem ficar próximos de 100 km em modo elétrico e cerca de 1.000 km em uso híbrido.

A transmissão é automatizada de dupla embreagem do tipo DHT, com duas marchas físicas. As demais relações são geradas pelo motor elétrico em um sistema complexo, adotado com frequência pelos fabricantes chineses em híbridos de nova geração.

O modelo que será lançado no Brasil é conhecido na China como Blue Mountain, mas aqui deve adotar apenas a denominação Wey 07. No interior, a marca promete acabamento premium, combinando couro, madeira e aço escovado. Consultada a GWM não confirma o lançamento do Wey este ano. No entanto, fontes presentes no lançamento afirmaram à nossa reportagem que o Wey 07 estará em breve por aqui.

