Haojue lança DL 160 mirando Honda Bros e Yamaha Crosser 150 Crossover de entrada tem preço acessível e vem pelas mãos da Suzuki Autos Carros|Marcos Camargo Jr 11/05/2025 - 11h00

Haojue/Divulgação

A JTZ Motos anunciou nesta semana a estreia da DL160, uma moto com perfil urbano e moderno, para brigar com motos de duplo propósito como Honda Bros e Yamaha Crosser. Com perfil de crossover a DL 160 da Haojue tem preço interessante: R$ 21.470 (sem frete).

Haojue/Divulgação

Com perfil aventureiro e suspensão de curso longo a DL 160 tem motor OHC de 162cm3 arrefecido a ar com 14,9cv e 1,4kgfm de torque combinado com transmissão de cinco velocidades.

Haojue/Divulgação

Com freio ABS de duplo canal a Haojue DL160 tem disco de freio de 276mm na frente e 220mm na traseira. A suspensão é tradicional com garfo telescópico com pré-carga ajustável na frente e na traseira sistema com monoamortecedor e sete níveis de regulagem.

Haojue/Divulgação

O tanque tem 13 litros e o peso é de 149,5kg. São 2,02m de comprimento, 75cm de largura, 1,19m de altura e 79,5cm de altura do solo com entre-eixos de 1,35m

Haojue/Divulgação

A Haojue DL160 está disponível nas cores azul, vermelha, preta e preta fosca ao preço sugerido de R$ 21.470.

